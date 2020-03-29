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Лагерь меднодобывающей компании атаковали и сожгли в Эквадоре

Лагерь меднодобывающей компании атаковали и сожгли в Эквадоре
Компания ExplorCobres, управляющая меднодобывающими проектами на юго-востоке Эквадора, сообщила о жестоком нападении на шахтёрское поселение Esperanza, которое неизвестные забросали динамитом и частично сожгли.

"Шахтерский лагерь La Esperanza компании ExplorCobres SA, расположенный в округе Сантьяго-де-Пананта, в кантоне Сан-Хуан-Боско, провинция Морона-Сантьяго, был яростно атакован с применением динамита и огнестрельного оружия и насильно захвачен лагерь; чтобы помешать добыче в рамках этого важного стратегического проекта", - говорится в заявлении на странице компании в Facebook.

По информации ExplorCobres, которая принадлежит китайскому консорциуму CRCC-Tongguan Investment, в лагере, который охраняла частная охранная компания, преступники сожгли несколько объектов, оборудование и автомобиль, гражданского персонала на месте работ не было.


Министерство энергетики в официальном заявлении осудило нападение и призвало расследовать инцидент с тем, чтобы гарантировать безопасность концессионных проектов в добывающей отрасли, призвав граждан к неукоснительному соблюдению установленного комендантского часа.


Проект ExplorCobres включает несколько перспективных участков добычи меди, однако по официальной информации разведочные работы остановлены "по причине социального конфликта". Работы по расчистке лесов и добыче ископаемых встречают жесткое сопротивление местных жителей, недовольных вмешательством в экосистему региона.

# В мире
По материалам: ria.ru

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