Лагерь меднодобывающей компании атаковали и сожгли в Эквадоре

Алексей Вольцев

Компания ExplorCobres, управляющая меднодобывающими проектами на юго-востоке Эквадора, сообщила о жестоком нападении на шахтёрское поселение Esperanza, которое неизвестные забросали динамитом и частично сожгли.

"Шахтерский лагерь La Esperanza компании ExplorCobres SA, расположенный в округе Сантьяго-де-Пананта, в кантоне Сан-Хуан-Боско, провинция Морона-Сантьяго, был яростно атакован с применением динамита и огнестрельного оружия и насильно захвачен лагерь; чтобы помешать добыче в рамках этого важного стратегического проекта", - говорится в заявлении на странице компании в Facebook.

По информации ExplorCobres, которая принадлежит китайскому консорциуму CRCC-Tongguan Investment, в лагере, который охраняла частная охранная компания, преступники сожгли несколько объектов, оборудование и автомобиль, гражданского персонала на месте работ не было.

Министерство энергетики в официальном заявлении осудило нападение и призвало расследовать инцидент с тем, чтобы гарантировать безопасность концессионных проектов в добывающей отрасли, призвав граждан к неукоснительному соблюдению установленного комендантского часа.

Проект ExplorCobres включает несколько перспективных участков добычи меди, однако по официальной информации разведочные работы остановлены "по причине социального конфликта". Работы по расчистке лесов и добыче ископаемых встречают жесткое сопротивление местных жителей, недовольных вмешательством в экосистему региона.