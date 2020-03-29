Лечение иглоукалыванием: что важно знать

Вадим Карасев

Многие слышали про то, что от проблем со здоровьем можно избавиться при помощи методики иглоукалывания. Если вы всерьез задумались, не прибегнуть ли к этому методу, то вам следует узнать о нем побольше.

Энергетика и аура — это самое главное, что у каждого из нас есть. Очень многие проблемы завязаны на энергетике: из-за ее низкого уровня могут появляться эмоциональные и физические проблемы, ослабляться защита иммунной системы. Иглоукалывание может вернуть нашему телу утраченные силы.

История иглотерапии

Этот вид терапии появился примерно три тысячи лет назад в Китае. При ней иглы вводятся в особые точки тела, по которым проходят энергетические токи. Иглоукалывание помогает снимать боль в различных участках тела и даже лечит некоторые недуги.

Люди делятся на два типа: на тех, кто скептически относится к акупунктуре, и тех, кто ей полностью доверяет. Кто-то считает, что это чистой воды шарлатанство, а другие люди говорят о том, что данная методика помогла им обрести новые силы и избавиться от проблем со здоровьем.

Ученые пытались объяснить феномен иглоукалывания тем, что оно сработывает как эффект плацебо, то есть, человек сам себе внушает, что это работает. Эту методику можно бесконечно называть шарлатанством и фикцией, но это не отменяет того факта, что акупунктура входит в список нематериального культурного наследия мира. Эффективность иглотерапии полностью не доказана, но случаи, когда люди делились позитивным опытом, так и не были объяснены научно.

Как стоит относиться к иглоукалыванию и как оно действует

Если вы хотите попробовать этот метод лечения, то важно найти специалиста, который действительно в нем разбирается. Что до ощущений, которые испытывают пациенты, то они описывают их как безболезненные. Иногда появляются странные ощущения, но никакой боли нет. Наоборот, многие отмечают невероятную релаксацию во время сеансов.

Иглы активизируют чакры человека, помогают телу насыщаться энергией Ци. Она выступает в роли того самого лекарства, которое излечивает и душу, и тело. Иглы становятся своеобразными антеннами, принимающими сигнал Вселенной. Иглоукалываение стало достоянием всего мира, а не только Китая, поэтому в разных странах Азии методику усовершенствуют дополнительным использованием благовоний, мадиативными практиками. Наиболее популярным методом лечения акупунктура является в Японии, Китае, Корее. Люди используют ее как способ повышения тонуса тела, как терапию для лечения хронических заболеваний.

Восточные мудрецы считают, что иглоукалывание помогает всем, кто действительно нуждается в помощи и желает ее получить. Можно бесконечно спорить о том, помогает оно или нет, но факт его помощи многим людям остается неопровержимым.

Китайские эксперты утверждают, что иглоукалывание может лечить огромное количество недугов. Они советуют обращаться к специалистам не тогда, когда все способы были опробованы и ничего не помогает, а в самом начале. Самый лучший сценарий — это обычное лечение болезней и использование акупунктуры как восстановительной терапии, ведь считается, что она отлично воздействует на психическое состояние человека. Не поможет акупунктура онкологическим больным, беременным, людям, страдающим от повышенной температуры, пожилым и детям до 8-10 лет.