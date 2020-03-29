Лолита о любимом мужчине: «В загс мы пока не спешим, нам и так хорошо»

Лидия Мартынова

Уже больше полугода Лолита счастлива в новых отношениях. Она встречается с состоятельным бизнесменом, которого пока не спешит представлять публике. Несмотря на это, съезжаться с возлюбленным артистка не торопится, так же как и официально скреплять с ним союз.

Бракоразводный процесс Лолиты еще не закончен: из-за того, что пока еще официальный супруг звезды написал донос на ее адвоката за якобы не соблюденный карантин, заседание в очередной раз перенесли. А теперь оно и вовсе отложено на неопределенный срок — все судебные участки закрыты. Сама же певица считает, что уже давно свободная женщина, так как «бумажки» для нее не играют роли. Сейчас артистка счастлива в новых отношениях — рядом с ней находится состоятельный бизнесмен, они вместе уже отдыхали в Израиле, а сейчас стараются проводить вместе все свободное время и в Москве. Тем более в условиях отмены у Лолиты концертов и вынужденной самоизоляции, его стало гораздо больше. «Наконец-то я полноценно занимаюсь личной жизнью», — признавалась недавно звезда «СтарХиту». На днях певица стала гостьей антивирусного онлайн-фестиваля «на удаленке» — «Музыка на дом. Концерты с доставкой», организованного «Новым Радио» и ВКонтакте. И рассказала, почему не спешит съезжаться с возлюбленным и почему уволила домработницу.

«Мы общаемся по телефону, в основном по ночам, потому что он бывает сильно занят, — поделилась Лолита. — А когда есть возможность, устраиваем посиделки друг у друга. Я просто очень люблю свою квартиру, для меня психологически невозможно переселиться с вещами, не могу представить, что я бы переехала к нему в дом и моталась бы с сумкой туда-сюда. Хотя мне в принципе нужны только спортивные штаны. Плюс у нас пока прекрасный период отношений, нет мысли, что немедленно надо бросаться в загс, мы взрослые люди, пока нам хорошо так».

Пока артистка не готова окунуться в семейные обязательства и встать у плиты, больше всего она ценит свободу, когда никто никому ничего не должен. Так же во время самоизоляции Лолита занялась тем, что приводит в порядок жилище. Недавно ей пришлось уволить помощницу по дому, поэтому часть забот с уборкой легла на ее плечи.

«Это произошло еще до отъезда в тур, — говорит певица. — У меня дома есть камеры видеонаблюдения, и после их просмотра домработница попалась на не очень хороших вещах, оказалась не чиста на руку. После нее обнаружилось ко всему прочему много пыли и мусора по углам, куча просроченных баночек с кремами. Я уже собрала мешок одежды — большую часть раздала, теперь на очереди обувь».

Фото: Legion-Media, Instagram