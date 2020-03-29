Лунный день сегодня 29 марта 2020 года

Вадим Карасев

Каждый новый день готовит для нас новые испытания и возможности. Главное — сверять свои планы с рекомендациями лунного календаря, чтобы не попасть впросак и не наткнуться на проблемы.

В такие благоприятные дни, как сегодня, у людей часто проявляются скрытые возможности, находится желание заниматься любыми делами. В последний день недели могут раскрыться новые таланты, появиться новые жизненные цели. Творческим людям стоит записывать идеи, которые будут посещать их в течение дня.

Фаза Луны: начинается 6 лунный день, который пройдет под эгидой Близнецов. Растущая Луна гармонирует со звездами, так что последний воскресный день марта будет крайне благоприятным. Стоит посвятить его отдыху и веселью, чтобы как следует расслабиться перед началом новой трудовой недели.

Магнитные бури 29 марта: уровень возбуждения магнитосферы практически нулевой, поэтому для возникновения магнитных бурь нет никаких предпосылок.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

яркий внешний вид;оптимизм;отдых и релаксация;прогулки и общение;романтика.расточительство;общение с неприятными людьми;обиды.

Дома эксперты сайта dailyhoro.ru советуют наводить порядок в первую очередь на «верхних этажах»: на полках, столах, протирать пыль на шкафах и в других труднодоступных местах. После этого стоит перейти уже к нижнему ярусу. При этом астрологи рекомендуют не тратить на уборку слишком много сил и времени, так как в это воскресенье важно делать по большей части то, что вы любите больше всего.

Что надеть сегодня

Позитивную энергетику Близнецов рекомендуется усилить яркими оттенками оранжевого или желтого цветов. Можно использовать в создании образа нежно-голубые и розовые тона. Ценителям лаконичного стиля подойдет белая одежда, которая поможет повысить общительность и харизматичность, привлечь внимание противоположного пола.

Лучшие талисманы этого дня — янтарь, повышающий мотивацию, и гранат, помогающий привлекать удачу в любви. Украшения из платины помогут правильно воспринимать мир и наполнят вас позитивной энергией. Золотые изделия тоже будут полезными, но только в ограниченном количестве. Лучше носить их на шее.

Финансы и работа 29 марта

Финансовые дела и работа будут второстепенными сегодня. День станет благоприятным для тех, кто вынужден работать, но если есть возможность отдохнуть, то лучше ею воспользоваться. В целом не должно произойти никаких резких и кардинальных перемен в сфере финансов.





Люди могут стать склонными к расточительству, поэтому старайтесь приобретать только самое необходимое. Лучше искать скидки и выгодные предложения, не разбрасываться деньгами направо и налево. Полезно будет потратить немного денег на развлечения, отдых или хобби.

Любовь и отношения в 6 лунный день

В это воскресенье важно поддерживать позитивные отношения с друзьями, приятелями или родственниками. Лучше отказаться от встреч с теми, кто вас раздражает. Это идеальное время для свиданий, домашних посиделок, прогулок большой компанией друзей или родственников. Не стоит проводить этот день в уединении.

Это воскресенье прекрасно подойдет для поиска романтических приключений. Партнерам с устоявшимися отношениями тоже можно немного развеяться и посетить какое-нибудь людное место, либо же насладиться свободой друг от друга — на ваше усмотрение. Главное, не сдерживать желаний любимого человека и не ставить запретов, ультиматумов.

Настроение и здоровье по лунному календарю

В этот день стоит быть честными с собой и с окружающими. Возможен небольшой рост импульсивности, но с ним можно будет справиться без особых проблем. Полезны практики, очищающие сознание, смена обстановки. Можно сходить в спортзал, прогуляться. Любая физическая активность будет полезной.

Очень важен будет полноценный и всесторонний отдых. Перегружать себя домашними делами и спортом не стоит. Вместо этого лучше как следует расслабиться и дать мозгам и телу возможность набраться сил и энергии.