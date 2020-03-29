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Макрон призвал «не пьянеть» от российской помощи Италии

Макрон призвал «не пьянеть» от российской помощи ИталииЭммануэль МакронФото: Bjoern Kietzmann / Action Press / «Коммерсантъ»

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о российской и китайской помощи страдающей от пандемии коронавируса Италии и призвал «не пьянеть» от этого, а также помнить о той помощи, которую стране оказывали Франция и Германия. Слова политика привел канал France 24.

«О китайской или российской помощи много говорят, но почему не сказать, что Франция и Германия доставили в Италию два миллиона масок и десятки тысяч халатов? — спросил Макрон. — Этого недостаточно, но это только начало, и мы не должны пьянеть от того, что говорят наши международные партнеры и конкуренты». Он добавил, что Европа — гордая и сильная, и должна чувствовать себя именно так.

27 марта Макрон назвал пандемию коронавируса угрозой существованию Евросоюза. По словам Макрона, пандемия угрожает таким основополагающим принципам Шенгенского соглашения, как отсутствие границ. «Мы сталкиваемся с риском смерти Шенгена», — заявил французский лидер.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, в мире более 685 тысяч человек были заражены коронавирусом, 145,6 тысячи выздоровели, более 32 тысяч скончались. Больше всего заболевших в США (125 тысяч человек), Италии (92 тысячи), Китае (82 тысячи), Испании (почти 79 тысяч) и Германии (58 тысяч).

В конце марта в Италии смертность пошла на спад. Сейчас в стране, наиболее пострадавшей от пандемии коронавируса, работают российские медики. Более 100 специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад, в конце марта прибыли в город Бергамо в итальянском регионе Ломбардия.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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