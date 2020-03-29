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Максим Федоренко: продажа венесуэльских активов правительству РФ – «двухходовка» Сечина?

Максим Федоренко: продажа венесуэльских активов правительству РФ – «двухходовка» Сечина?

«Роснефть» решила свои проблемы за счет правительства, считает директор Международного Института проблем устойчивого развития Максим Федоренко. Эксперт прокомментировал сделку российского нефтегиганта, продавшего венесуэльские активы компании, на 100% принадлежащей правительству РФ. Таким образом, покупатель получил доли в Petrovictoria, Petromiranda, Boqueron, Petroperija, Petromonagas. Что это за компания, не разглашается. Сделка состоялась 28 марта.

Стремление «Роснефти» избавиться от токсичных активов понятно – корпорация ожидает снятия наложенных на нее санкций Соединенными Штатами Америки. В этом случае таланты топ-менеджмента «Роснефти», как удачных предпринимателей, весьма сомнительны, а их действия оставляют после себя много вопросов. Сумма сделки оценивается приблизительно в 308 миллиардов рублей, по ее итогам «Роснефть» получит на баланс одного из своих дочерних обществ 9,6% собственных акций, писала газета "Ведомости".

Сокрытие имени покупателя также не красит Сечина и весь аппарат управления компании. Сейчас 50% плюс одна акция «Роснефти» принадлежат «Роснефтегазу» – едва ли не единственной российской компании на 100% принадлежащей правительству и способной осуществить такую сделку. Если это окажется правдой, то при передаче 9,6% акций, государство формально потеряет контроль над «Роснефтью». Очень похоже на «двухходовку». Сначала приобрели откровенно подозрительный актив, по глупости ли или по каким-то иным мотивам. Потом передали его государству в обмен на уменьшение госпакета, выводя, таким образом, «Роснефть» из государственной собственности, считает Максим Федоренко.

# Экономика / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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