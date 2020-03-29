Мишустин назначил нового главу Роскомнадзора

Алексей Вольцев

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил руководителем Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Андрея Липова. Распоряжение об этом подписано 29 марта.

По информации «Коммерсанта», ранее Липов был освобожден от должности начальника Управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи с 2018 года. В субботу президент России Владимир Путин своим указом освободил Липова от этой должности. Другим указом президент назначил на эту должность Татьяну Матвееву, которая занимала пост начальника управления информационных технологий Федеральной налоговой службы (ФНС).

С 2008 года Андрей Липов работал в Минкомсвязи, где в 2010 году возглавил департамент госполитики в области ИТ. В 2012 году перешел в администрацию президента.

Следует отметить, что бывший глава Роскомнадзора Александр Жаров 24 марта назначен на пост генерального директора АО «Газпром-медиа холдинг».