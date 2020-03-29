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Многослойные марлевые маски эффективно защищают от инфекции — Мурашко

Многослойные марлевые маски эффективно защищают от инфекции — Мурашко

Медицинские маски, которые производятся промышленным способом из специализированного полотна, не являются единственным безальтернативным средством для защиты от инфекции.

Население вполне может спасаться от коронавируса с помощью самодельных средств, изготовленных из доступных материалов. Об одном из них 28 марта рассказал журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Четырехслойные марлевые маски также могут работать спокойно, сегодня проведены тестирования таких масок, они разрешены к обороту», — приводит его слова «Интерфакс».

Мурашко отметил, что такие маски шьются на заводах, после чего они поступают в аптеки и медицинские учреждения. При этом он уточнил, что носить маску нужно только в том случае, когда есть вероятность контакта с зараженными людьми. В иных случаях использовать ее не имеет смысла.

Марлевая маска широко распространена за счет того, что ее можно легко изготовить даже в домашних условиях. Для этого потребуется лишь несколько слоев стерильного бинта. Марлевые маски разрешено носить не более трех часов. В период эпидемии или в лечебных учреждениях рекомендуется использовать маску не более двух часов.

Министр также сообщил представителям СМИ об увеличении объемов производства дезинфицирующих средств для рук в связи с тем, что на них сохраняется очень высокий спрос.

Ранее ИА Newstes сообщало, что российское Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) предложило новую медикаментозную схему лечения коронавируса.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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