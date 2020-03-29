Модный дайджест: от семейной фотосессии Юлии Барановской до уроков стилиста Николь Кидман

Вадим Карасев

Подводим традиционные итоги недели в мире моды, где большинство событий теперь тоже так или иначе связаны с коронавирусом. Смотрим, как сделать маску своими руками и как тренироваться дома со звездами (наряды выбираем в новой спортивной съемке с Юлией Барановской и ее детьми). Ну а чтобы не скучать на карантине, участвуем в модном конкурсе от Билли Портера: об этом и другом рассказываем в нашем дайджесте.

1.Юлия Барановская с детьми в новой съемке для Zasport

В съемке новой коллекции от бренда Zasport приняли участие телеведущая Юлия Барановская, футболист Дмитрий Булыкин, спортсменка Лада Задонская и сама дизайнер Анастасия Задорина вместе с детьми.

Спорт явно поможет сохранить позитивный настрой и в условиях карантина. Ну а герои съемки поделились и своими взглядами на воспитание детей.





Юлия Барановская с сыновьями Арсением и Артемом и дочерью Яной

Я никогда ничего не запрещаю детям, но и не балую. Мне кажется, что все должно быть в диалоге с ребенком. Например, Арсений постоянно упрашивал меня купить змею, я постаралась объяснить ему, что любому экзотическому животному лучше там, где о нем заботятся профессионалы, так как это большая ответственность. Воспитывать ребенка словами, на мой взгляд, бесполезно, нужно прежде всего воспитать себя. Дети копируют поведение родителей, поэтому если тебе что-то не нравится в твоем детстве, в том, каким ты стал, то надо исправлять в себе эти моменты, чтобы потом не увидеть этого в собственных детях. То же касается и формирования определенных привычек и ценностей — сложно привить ребенку какую-то привычку, не работая и над собой в том числе. Если я вдруг захочу, чтобы мои дети бегали по утрам, и буду их к этому постоянно подталкивать, первое, что они меня спросят, это почему не бегаю я,

— рассказала Юлия Барановская.









2.Стилист Николь Кидман дает уроки стиля ради борьбы с коронавирусом

Джулия фон Бем, стилист актрисы Николь Кидман, решила внести свой вклад в борьбу с коронавирусом, который распространяется по миру. Джулия выставила на продажу собственные фэшн-консультации продолжительностью 30 или 60 минут (стоить они будут 300 и 600 долларов соответственно).





Николь Кидман

Собранные средства будут направлены трем организациям, которые занимаются проблемой COVID-19, при этом клиенты сами смогут выбрать, куда должно быть переведено их пожертвование. Сами консультации состоятся по видеочату в приложении Zoom. На данный момент доступна запись до 6 апреля.





Джулия фон Бем

3.Сделай сам: французский бренд опубликовал выкройку маски, призвав не опустошать аптеки

На кризис, вызванный коронавирусом, в мире моды отреагировали по-разному. Кто-то стал помогать медицинским учреждениям, отдав часть своих производств на их нужды, кто-то, наоборот, взялся за производство "дизайнерских" медицинских масок по завышенным ценам.

Дизайнеры французского бренда Coperni пошли другим путем. В инстаграме они опубликовали руководство, как сшить маску самому, призвав не скупать медицинские маски и не лишать тем самым медработников столь необходимых "аксессуаров" (дефицит масок испытывают сейчас и многие больницы).

Во Франции ощущается нехватка масок, и больницы остро нуждаются в них. Вам потребуется 15 минут, чтобы сделать свою собственную и оставить медицинские маски профессионалам. Та, что вы сделаете дома, не самая лучшая защита в мире, но определенно она является механической защитой,

— написал в своем блоге основатель бренда Арно Вайлан.





Арно Вайлан

4.Спортивные бренды представили домашние тренировки с танцором из клипа Little Big и не только

Привычный режим дня большинству сейчас приходится перестраивать в условиях карантина. Но отказываться от спорта явно не стоит, особенно сейчас, когда образ жизни будет не таким подвижным.

Бренд adidas запускает проект домашних тренировок в бесплатном приложении adidas Training. К нему присоединились фитнес-инструкторы клуба The Base и беговые тренеры adidas Runners, которые разработали эффективное онлайн-расписание, уже сейчас доступное в официальных социальных сетях бренда.





Своей разминкой уже поделился Дмитрий Красилов (тот самый танцор из клипа Little Big, который влюбил в себя пользователей сети!).

В ближайшее время к онлайн-проекту присоединятся спортсмены и амбассадоры бренда, такие как Самира Мустафаева, Алексей Миранчук, Алия Мустафина, Александра Трусова, Екатерина Селезнева и другие.

Вдохновлять своих поклонников продолжает и бренд Nike. Чтобы сплотить весь мир вокруг спорта, Nike предлагает каждому желающему присоединиться к онлайн-сообществам Nike Training Club и Nike Run Club, а также к локальной платформе NikeMoscow, где собраны программы тренировок, советы экспертов, рекомендации по питанию и подкасты.





На фото — Артем Дзюба, Анна Щербакова, Дарья Клишина, Евгения Медведева, Карен Хачанов, Дарья Брыгина

Там уже стартовала обновленная программа с IG live-тренировками от тренеров и российских спортсменов, в том числе Юрия Борзаковского, Дениса Черышева, Федора Смолова, Егора Кальдикова, Анны Щербаковой, Марии Хоревой и других.

5.Бренд свадебной одежды подарит наряды медперсоналу

Один из ведущих брендов свадебной одежды Pronovias тоже не остался безучастным к проблеме коронавируса. Испанская марка решила поддержать медсестер и врачей, которые сейчас, не зная усталости, борются за жизни пациентов.

Все, кто участвует в подавлении кризиса — неважно, идет ли речь о младшем медперсонале или о врачах, — до 31 августа смогут получить свадебное платье из капсульной линейки The Heroes Collection.





Подарить наши свадебные платья этим замечательным женщинам — это самое меньшее, что мы можем сделать, чтобы принести счастье и радость в день их свадьбы, чтобы они выглядели и чувствовали себя лучше,

— заявила CEO бренда Амадина Охайон.

6.Российский H&M прокомментировал расследование в отношении его экологической программы

На этой неделе большой общественный резонанс вызвало расследование блогера и журналистки Елены Володиной, рассказавшей своей аудитории, что вещи, которые в H&M собирают для переработки, на самом деле распродаются оптом со склада в Подмосковье. Российское представительство бренда прокомментировало ситуацию.

Бренд выпустил заявление, в котором подтвердил, что собранные вещи передавались компании-партнеру I:Collect (I:CO), которая в свою очередь сотрудничала с предприятием по пресортировке ООО "Астекс", расположенном в Лыткаринском районе Московской области. Там из всего объема текстиля должны были удаляться бытовые отходы и посторонние предметы, а затем вещи должны уже были отправляться на предприятия по сортировке и переработке SOEX: либо в Германии, либо в Объединенных Арабских Эмиратах.





Со стремительным ростом объемов компания I:CO и их партнеры столкнулись с перегрузкой отлаженной системы по упаковке и экспорту одежды на сортировочное предприятие SOEX. Сложившаяся ситуация повлияла на качество исполнения ряда строгих правил по безопасности и логистическому контролю. Подобные нарушения недопустимы и противоречат этическому кодексу компании H&M и пунктам глобального соглашения с компанией I:CO. По результатам расследования отношения I:CO и ООО "Астекс" прекращаются. Мы очень серьезно относимся к данной ситуации и делаем все возможное, чтобы не допустить ее повторения в будущем и вернуть доверие наших покупателей,

— говорится в официальном заявлении.

7.Билли Портер устроил модный конкурс

Актер Билли Портер, который сыграет фею-крестную в новой экранизации "Золушки", решил спасти своих подписчиков от скуки дома. В своем инстаграме он устроил модный конкурс, поучаствовать в котором может каждый желающий, — потребуются только креативность и подручные средства.

Портер предложил своим подписчикам повторить его образ с Met Gala в прошлом году, используя только те вещи, что найдутся дома (как известно, на улицу лишний раз сейчас выходить не рекомендуется). Фотографии Билли призывает размещать под хештегом #BillyPorterFashionChallenge — лучшими образами он поделится в своем блоге.





Билли Портер

8.Модное чтиво

Период карантина продолжается, а значит, советы, чем заняться дома, остаются актуальными. И если все актуальные сериалы вы уже пересмотрели, пришло время исследовать кинематограф глубже.





Кадр из фильма "Женщины" (1939 год)

Журналисты издания Financial Times попросили ряд дизайнеров, в том числе Джереми Скотта, Эмилию Викстед и других, назвать свои любимые фильмы, которые впечатлили их с точки зрения моды. Ознакомиться со списком можно здесь.