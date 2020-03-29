Московские депутаты получили сотни жалоб на нарушение режима изоляции

Вадим Карасев

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallook

Московские депутаты за прошедшие выходные получили сотни жалоб на нарушение режима изоляции в городе. Об этом сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников, передает РИА Новости.

Как рассказал Шапошников, за два прошедших дня столичные власти получили от москвичей сотни взволнованных и разгневанных сообщений. «Почему мы должны сидеть дома и соблюдать рекомендации, в то время как несознательные граждане, рискуя чужими жизнями, воспринимают предупреждения как пустой звук» — передал содержание жалоб депутат.