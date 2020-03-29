Назначен новый глава Роскомнадзора

Вадим Карасев

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Андрея Липова главой Роскомнадзора. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на соответствующее распоряжение правительства.

Ранее Липов занимал должность начальника управления президента России по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи. Накануне Владимир Путин освободил его от этой должности.

До Андрея Липова должность главы Роскомнадзора занимал Анатолий Жаров. 24 марта его назначили генеральным директором медиахолдинга «Газпром-Медиа».

За время работы Жарова на посту главы Роскомнадзора ведомство предпринимало инициативы, связанные с блокировкой сайтов и публикаций в соцсетях, а также по ограничению доступа к крупному торрент-трекеру RuTracker и мессенджеру Telegram.