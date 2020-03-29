Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Названы способы защиты Кадырова от коронавируса

Названы способы защиты Кадырова от коронавирусаФото: Сайт президента России

Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов назвал способы защиты главы региона Рамзана Кадырова от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Сейчас круг контактов Кадырова ограничен, врачи проверяют состояние тех, кто к нему приезжает. Также на въездах на территорию, где находится глава региона, выставлены медицинские посты.

По словам Сулейманова, местные чиновники не могут позволить себе уйти в отпуск, министры и руководители ведомств также придерживаются рекомендаций по профилактике коронавируса. «Меры, которые мы продвигаем в отношении всего населения, касаются и нас», — сказал министр.

Он отметил, что они бы с «удовольствием удалились на двухнедельный карантин», однако не могут себе этого позволить. «И тем более не может глава республики, который практически на постоянной основе занимается этой проблемой», — добавил он.

По последним данным, в России 1264 зараженных коронавирусом. Власти Чечни ввели ограничения на передвижения внутри республики, а также ограничили въезд в город Грозный для всех, кроме жителей столицы, а также работников СМИ, спасателей, стражей правопорядка, работников организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Трамп задумался о введении карантина в Нью-Йорке
Трамп задумался о введении карантина в Нью-Йорке
Клава Кока закрутила роман с блогером Димой Гордеем
Клава Кока закрутила роман с блогером Димой Гордеем
Саудовские военные отразили ракетную атаку на Эр-Рияд, сообщает СМИ
Саудовские военные отразили ракетную атаку на Эр-Рияд, сообщает СМИ
Названы способы защиты Кадырова от коронавируса
Названы способы защиты Кадырова от коронавируса
"Роснефть" прекратила работу в Венесуэле и продала активы
"Роснефть" прекратила работу в Венесуэле и продала активы
От идеальной инстаграм-картинки до рехаба: как развивались отношения Джигана и Оксаны Самойловой
От идеальной инстаграм-картинки до рехаба: как развивались отношения
Игорь Николаев рассказал, как старшая дочь едва не упала с балкона Юрия Антонова
Игорь Николаев рассказал, как старшая дочь едва не упала с балкона
Ксению Бородину накрыла паническая атака из-за коронавируса
Ксению Бородину накрыла паническая атака из-за коронавируса
В Испании ужесточили карантин
В Испании ужесточили карантин
Итальянский певец Аль Бано заговорил по-русски
Итальянский певец Аль Бано заговорил по-русски
«Роснефть» продала активы правительству России
«Роснефть» продала активы правительству России
Глава "Опоры России": поправки в Конституцию - это антикризисная защита малого и среднего бизнеса
Глава "Опоры России": поправки в Конституцию - это антикризисная

Топ на сегодня

Поляки оценили российскую помощь Италии
Поляки оценили российскую помощь Италии
Организаторы концертов попросили у Путина разрешения не возвращать деньги
Организаторы концертов попросили у Путина разрешения не возвращать
Число жертв коронавируса в США приблизилось к полутора тысячам
Число жертв коронавируса в США приблизилось к полутора тысячам
Лукашенко похвалил Трампа: Быстро сориентировался с коронавирусом
Лукашенко похвалил Трампа: Быстро сориентировался с коронавирусом
Захарова высмеяла фейк о борьбе с коронавирусом в России
Захарова высмеяла фейк о борьбе с коронавирусом в России

Еще по теме

Володин отреагировал на закрытие аккаунтов Кадырова в соцсетях
В Грозном в честь победы Кадырова на выборах сыграли более 10 свадеб
В Чечне заявили о кибератаке на Instagram Кадырова
В Чечне рассказали о состоянии здоровья Кадырова