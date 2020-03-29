Названы способы защиты Кадырова от коронавируса

Вадим Карасев

Фото: Сайт президента России

Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов назвал способы защиты главы региона Рамзана Кадырова от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Сейчас круг контактов Кадырова ограничен, врачи проверяют состояние тех, кто к нему приезжает. Также на въездах на территорию, где находится глава региона, выставлены медицинские посты.

По словам Сулейманова, местные чиновники не могут позволить себе уйти в отпуск, министры и руководители ведомств также придерживаются рекомендаций по профилактике коронавируса. «Меры, которые мы продвигаем в отношении всего населения, касаются и нас», — сказал министр.

Он отметил, что они бы с «удовольствием удалились на двухнедельный карантин», однако не могут себе этого позволить. «И тем более не может глава республики, который практически на постоянной основе занимается этой проблемой», — добавил он.

По последним данным, в России 1264 зараженных коронавирусом. Власти Чечни ввели ограничения на передвижения внутри республики, а также ограничили въезд в город Грозный для всех, кроме жителей столицы, а также работников СМИ, спасателей, стражей правопорядка, работников организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости.