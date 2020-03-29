Нефтегазовый законопроект Грэма — Менендеса: пострадает не Россия, а США

Влада Некрасова

Во времена одного из «экзистенциальных кризисов» для американского нефтегазового сектора худшее, что можно придумать — это нанести ей ещё больше урона с помощью дружественного огня. Именно этим грозит двухпартийный законопроект, который поддерживают два влиятельных сенатора: демократ Роберт Менендес и республиканец Линдси Грэм, пишет Forbes.

В попытке ввести санкции против России за её упорные попытки «вмешаться» в американские выборы, Менендес и Грэм в прошлом году предложили Акт «О защите американской безопасности от агрессии Кремля». Несмотря на такое благое намерение, этот законопроект представляет собой настолько большую сеть, что в своей нынешней форме он может потенциально нанести больше ущерба американским компаниям, чем российским прокремлёвским фирмам.

Данная инициатива предусматривает введение санкций в отношении целого спектра международных проектов, в которых участвуют российские нефтяные компании. Хотя, по мнению сенаторов, это разумный способ покарать Кремль, реализация этого законопроекта оставляет желать лучшего.

Как на этот счёт выразился бывший конгрессмен Джо Бартон, этот законопроект запретит американским компаниям участвовать в энергопроектах, где также присутствуют российские компании. Предполагается, что это лишит русских американских ноу-хау и ресурсов. Однако эта инициатива также заберёт у американских компаний возможность принять участие в многообещающих проектах по всему миру. Таким образом, фирмы США будут вынуждены выйти из уже существующих проектов и не смог присоединяться к новым.

«Русские зачастую преследуют плохие цели, но дураками их назвать тяжело. США будут вынуждены отказаться от любого совместного предприятия, на которое подпишутся русские — даже если их роль там будет незначительна. В результате пострадают США, а не Россия. И это прямо противоречит декларируемой цели законопроекта», — отмечает политик.

Кому-то может показаться, что это справедливо только в отношении крупных интегрированных нефтяных колоссов вроде ExxonMobil и Chevron, которые инвестируют в проекты по всему миру. Но это не так. В международных проектах принимают участие многие независимые производители, и их способность ими заниматься — это одно из важнейших условий, которое поможет им пережить нынешнюю бурю.

Данная статья, подчёркивает Forbes, не в укор двум вышеупомянутым сенаторам и их сторонникам. Их намерения благородны при том, что многие нефтяники США на протяжении многих лет выступали за введение санкций в отношении Москвы, так как «вмешательство» в выборы — это далеко не единственный способ, с помощью которого Россия доставляет США хлопоты.

На протяжении уже более десяти лет Россия финансирует антисланцевые НПО, которые распространяют дезинформацию о фрекинге и нефтяной промышленности в американских СМИ. Россия видит в сланцевой индустрии США угрозу своей доле нефтегазового рынка и прилагает активные усилия, чтобы нанести ей урон. Сторонники американской нефтегазовой промышленности уже давно — и почти безуспешно — пытаются убедить правительство ввести санкции в отношении подобного российского влияния.

«Будет в высшей степени иронично, если конгресс наконец решит действовать против Кремля в нефтегазовой сфере, но таким образом, что это больше навредит американским компаниям, чем российским. Акт „О защите американской безопасности от агрессии Кремля“ — это благородный замысел, но его реализация на данный момент проблематична. Хоронить законопроект никто не хочет, но его определённо надо переписать, чтобы избежать подобных нежелательных последствий», — подытоживает Forbes.



