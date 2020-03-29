Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » "Никогда, не обязаны, не будем, забудьте": в Киеве отказались закреплять в конституции особый статус Донбасса

"Никогда, не обязаны, не будем, забудьте": в Киеве отказались закреплять в конституции особый статус Донбасса

"Никогда, не обязаны, не будем, забудьте": в Киеве отказались закреплять в конституции особый статус Донбасса

Особый статус Донбасса никогда не будет закреплен в конституции Украины. Об этом заявил украинский вице-премьер по реинтеграции Алексей Резников.

Эта мера прописана в Минских соглашениях.

"Представители России в контактной группе каждую сессию спрашивают, будет ли Украина включать особый статус в конституцию. Мы всегда говорим, что нет, никогда, не обязаны, не будем, забудьте. Каждый раз им рекомендую поднять их личные заметки с прошлых встреч с нашим однозначно отрицательным ответом на этот вопрос", - подчеркнул министр, которого цитирует "РБК-Украина".

По словам Резинкова, схожей позиции придерживается и президент Украины, причем он заявлял об этом во время саммита "нормандской четверки" в Париже. Вице-премьер также отметил, что Москва во время встреч Трехсторонней контактной группы настаивает на закреплении конфликта на юго-востоке Украины в статусе внутреннего, но Киев не отступает от определения "международный военный конфликт", считая Россию его участницей.

Как писал Ruposters, ранее в Киеве испугались отмены антироссийских санкций из-за пандемии коронавируса.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Российские военные доставили гумпомощь в город в провинции Алеппо
Российские военные доставили гумпомощь в город в провинции Алеппо
Бывшего возлюбленного Бузовой из «Дома-2» задержали в трусах у мавзолея
Бывшего возлюбленного Бузовой из «Дома-2» задержали в трусах у
Эрдоган медлит, оппозиция негодует: туркам предписали добровольный карантин
Эрдоган медлит, оппозиция негодует: туркам предписали добровольный
Плутон станет ретроградным в апреле 2020 года
Плутон станет ретроградным в апреле 2020 года
Итан Хоук с дочерью Майей повеселили подписчиков песней, сидя на карантине
Итан Хоук с дочерью Майей повеселили подписчиков песней, сидя на
Россиян предупредили об опасности выходной недели
Россиян предупредили об опасности выходной недели
Жена премьер-министра Канады сообщила, что вылечилась от коронавируса
Жена премьер-министра Канады сообщила, что вылечилась от коронавируса
Трамп передумал вводить карантин в Нью-Йорке
Трамп передумал вводить карантин в Нью-Йорке
Сбербанк объяснил правила кредитных каникул для россиян
Сбербанк объяснил правила кредитных каникул для россиян
В России создают лазер для биомедицинской диагностики нового поколения
В России создают лазер для биомедицинской диагностики нового поколения
Доктор Мясников назвал разницу в заболеваемости коронавирусом в Италии и России
Доктор Мясников назвал разницу в заболеваемости коронавирусом в
"Никогда, не обязаны, не будем, забудьте": в Киеве отказались закреплять в конституции особый статус Донбасса
"Никогда, не обязаны, не будем, забудьте": в Киеве отказались

Топ на сегодня

Организаторы концертов попросили у Путина разрешения не возвращать деньги
Организаторы концертов попросили у Путина разрешения не возвращать
Российские специалисты продолжают дезинфекцию в пансионатах Ломбардии
Российские специалисты продолжают дезинфекцию в пансионатах Ломбардии
Александр Вучич: Сербия готова подарить Черногории аппараты ИВЛ
Александр Вучич: Сербия готова подарить Черногории аппараты ИВЛ
Польша: Ярославу Качиньскому нужны выборы любой ценой
Польша: Ярославу Качиньскому нужны выборы любой ценой
Боб Дилан выложил новую песню после восьмилетнего перерыва
Боб Дилан выложил новую песню после восьмилетнего перерыва

Еще по теме

У Зеленского пообещали, что особый статус Донбасса никогда не внесут в Конституцию
Особый статус Донбасса должен быть закреплен в украинской конституции, заявил Путин
Пушилин объяснил, чем грозит отказ Киева предоставлять ОРДЛО особый статус
«Пусть США дадут особый статус Техасу, а Германия — Баварии», — Ляшко и «Свобода» отказались поддержать закон о реинтеграции Донбасса