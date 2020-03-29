"Никогда, не обязаны, не будем, забудьте": в Киеве отказались закреплять в конституции особый статус Донбасса

Вадим Карасев

Особый статус Донбасса никогда не будет закреплен в конституции Украины. Об этом заявил украинский вице-премьер по реинтеграции Алексей Резников.

Эта мера прописана в Минских соглашениях.

"Представители России в контактной группе каждую сессию спрашивают, будет ли Украина включать особый статус в конституцию. Мы всегда говорим, что нет, никогда, не обязаны, не будем, забудьте. Каждый раз им рекомендую поднять их личные заметки с прошлых встреч с нашим однозначно отрицательным ответом на этот вопрос", - подчеркнул министр, которого цитирует "РБК-Украина".

По словам Резинкова, схожей позиции придерживается и президент Украины, причем он заявлял об этом во время саммита "нормандской четверки" в Париже. Вице-премьер также отметил, что Москва во время встреч Трехсторонней контактной группы настаивает на закреплении конфликта на юго-востоке Украины в статусе внутреннего, но Киев не отступает от определения "международный военный конфликт", считая Россию его участницей.

Как писал Ruposters, ранее в Киеве испугались отмены антироссийских санкций из-за пандемии коронавируса.