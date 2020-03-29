Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Обращение Путина назвали превентивным ударом по коронавирусу

Обращение Путина назвали превентивным ударом по коронавирусу

Президент России Владимир Путин своим обращением нанес превентивный удар по коронавирусу. Такое заявление в беседе с Ruposters сделал президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев.

"В чем суть этого удара: есть два сценария развития пандемии. Есть итальянский негативный и позитивный китайский. Китайский в чем состоит: власти приняли очень оперативные и жесткие меры, им удалось локализовать коронавирус в рамках одной провинции и не дать развиться ему дальше по стране. Это позитивный сценарий. Итальянский мы все видим - страна фактически в параличе. Поэтому президент делает все, чтобы у нас пандемия развивалась по китайскому сценарию", - указал Гусев.

По его мнению, именно из этих соображений властями приняты определенные шаги. В частности, изоляция людей способствует торможению развития пандемии. Однако это негативно отразится и на самих людях, и на бизнесе - отсюда возникли меры социальной и экономической поддержки.

"Это только первые шаги, уверен, если ситуация будет меняться, то у президента и правительства есть другие меры, как помочь людям и облегчить неприятности, которые несет коронавирус", - считает бизнесмен.

Последние данные о ситуации с Covid-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Эксперт рассказал, когда ждать пика эпидемии COVID-19 в России
Эксперт рассказал, когда ждать пика эпидемии COVID-19 в России
Олег Газманов ужаснулся вечеринке с заразившимся коронавирусом Лещенко
Олег Газманов ужаснулся вечеринке с заразившимся коронавирусом Лещенко
Рим вступил в «жёсткую конфронтацию» с Берлином: коронавирус разрушает ЕС
Рим вступил в «жёсткую конфронтацию» с Берлином: коронавирус
Способное достроить «Северный поток-2» российское судно направилось в Атлантику
Способное достроить «Северный поток-2» российское судно направилось в
Госдеп отказался анонсировать снятие санкций с "Роснефти"
Госдеп отказался анонсировать снятие санкций с "Роснефти"
Гузеева матом обругала россиян за прогулки
Гузеева матом обругала россиян за прогулки
Уволили главного фтизиатра Кубани, скрывшую поездку в Доминикану
Уволили главного фтизиатра Кубани, скрывшую поездку в Доминикану
Обращение Путина назвали превентивным ударом по коронавирусу
Обращение Путина назвали превентивным ударом по коронавирусу
Трамп задумался о введении карантина в Нью-Йорке
Трамп задумался о введении карантина в Нью-Йорке
Клава Кока закрутила роман с блогером Димой Гордеем
Клава Кока закрутила роман с блогером Димой Гордеем
Саудовские военные отразили ракетную атаку на Эр-Рияд, сообщает СМИ
Саудовские военные отразили ракетную атаку на Эр-Рияд, сообщает СМИ
Названы способы защиты Кадырова от коронавируса
Названы способы защиты Кадырова от коронавируса

Топ на сегодня

Поляки оценили российскую помощь Италии
Поляки оценили российскую помощь Италии
Число жертв коронавируса в США приблизилось к полутора тысячам
Число жертв коронавируса в США приблизилось к полутора тысячам
Лукашенко похвалил Трампа: Быстро сориентировался с коронавирусом
Лукашенко похвалил Трампа: Быстро сориентировался с коронавирусом
Организаторы концертов попросили у Путина разрешения не возвращать деньги
Организаторы концертов попросили у Путина разрешения не возвращать
Захарова высмеяла фейк о борьбе с коронавирусом в России
Захарова высмеяла фейк о борьбе с коронавирусом в России

Еще по теме

Путин присоединился к экстренному саммиту G20 по коронавирусу
Путин пообещал не наносить превентивный ядерный удар
Врач призвал Путина готовиться к «итальянскому» сценарию с COVID-19
Онищенко объяснил, в чём особенность пандемии