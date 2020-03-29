Обращение Путина назвали превентивным ударом по коронавирусу

Вадим Карасев

Президент России Владимир Путин своим обращением нанес превентивный удар по коронавирусу. Такое заявление в беседе с Ruposters сделал президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев.

"В чем суть этого удара: есть два сценария развития пандемии. Есть итальянский негативный и позитивный китайский. Китайский в чем состоит: власти приняли очень оперативные и жесткие меры, им удалось локализовать коронавирус в рамках одной провинции и не дать развиться ему дальше по стране. Это позитивный сценарий. Итальянский мы все видим - страна фактически в параличе. Поэтому президент делает все, чтобы у нас пандемия развивалась по китайскому сценарию", - указал Гусев.

По его мнению, именно из этих соображений властями приняты определенные шаги. В частности, изоляция людей способствует торможению развития пандемии. Однако это негативно отразится и на самих людях, и на бизнесе - отсюда возникли меры социальной и экономической поддержки.

"Это только первые шаги, уверен, если ситуация будет меняться, то у президента и правительства есть другие меры, как помочь людям и облегчить неприятности, которые несет коронавирус", - считает бизнесмен.

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