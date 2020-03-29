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Ограничивать передвижения в Москве могут лишь парламент и президент, заявил Клишас

Ограничивать передвижения в Москве могут лишь парламент и президент, заявил Клишас

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Введение новых ограничений, предусмотренных указом мэра Москвы Сергея Собянина, относится к компетенции Федерального собрания и президента РФ. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, пишет ТАСС.

«В соответствии со ст. 55 Конституции ограничения прав и свобод граждан возможны только в силу федерального закона, и в конституционно значимых целях, а значит введение таких ограничений исключительная компетенция Федерального Собрания и Президента», — подчеркнул он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал меры против распространения коронавируса в городе. Через несколько дней жители смогут выходить из дома только при наличии специального пропуска.

С 30 марта запрещено будет покидать квартиры. Выйти разрешат только для обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, совершения покупок в аптеке и ближайшем магазине, выгула домашних животных (не дальше 100 метров от дома) и выноса мусора. При этом въезжать и выезжать из мегаполиса не запрещено.

В любом общественном месте кроме такси люди обязаны соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра. Заражённые с лёгкой формой коронавируса будут проходить лечение дома. Все медики, участвующие в противодействии COVID-19, будут получать бесплатные лекарства.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле поддерживают решение столичных властей и считают его оправданным.

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По материалам: pnp.ru

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