Оперативный штаб обновил информацию по коронавирусу в России

Вадим Карасев

За минувшие сутки в России было выявлено 228 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Таким образом, последние данные по распространению коронавируса в России увеличились до 1264 заразившихся в 62 регионах.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию из оперативного штаба по борьбе с распространением смертельно опасного нового вируса, на сегодня, 28 марта в России зафиксировано 49 случаев излечения от COVID-19, умерших - четыре человека.

Ранее сегодня стало известно о смерти мужчины с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция в Оренбурге. Причины смерти станут известны позже.

Власти призывают граждан не верить слухам и всю информацию о коронавирусе в России узнавать из официальных источников - стопкоронавирус.рф.