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Оперативный штаб обновил информацию по коронавирусу в России

Оперативный штаб обновил информацию по коронавирусу в России

За минувшие сутки в России было выявлено 228 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Таким образом, последние данные по распространению коронавируса в России увеличились до 1264 заразившихся в 62 регионах.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию из оперативного штаба по борьбе с распространением смертельно опасного нового вируса, на сегодня, 28 марта в России зафиксировано 49 случаев излечения от COVID-19, умерших - четыре человека.

Ранее сегодня стало известно о смерти мужчины с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция в Оренбурге. Причины смерти станут известны позже.

Власти призывают граждан не верить слухам и всю информацию о коронавирусе в России узнавать из официальных источников - стопкоронавирус.рф.

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По материалам: u-f.ru

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