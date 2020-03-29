Оперативный штаб в Москве: среди заболевших 152 человека в возрасте от 18 до 65 лет

Вадим Карасев

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что в столице подтверждено 197 новых случаев заражения Covid-19 по состоянию на 29 марта.

Среди новых заболевших - 152 человека в возрасте от 18 до 65 лет и 32 человека старше 65 лет. Также коронавирус подтвержден у 13 детей. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. 13 человек из числа заболевших в последние две недели посещали европейские страны.

Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 1014 случаев коронавируса. Напомним, достоверные данные о ситуации с Covid-19 в России и мире можно получить на портале стопкоронавирус.рф