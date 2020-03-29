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Опубликован прогноз по курсу рубля на выходной неделе

Опубликован прогноз по курсу рубля на выходной неделеФото: Зыков Кирилл / Агентство «Москва»

Курс доллара в выходную неделю может составить 77-80 рублей, а евро — 84-86 рублей. С таким прогнозом выступила заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова в разговоре с «Российской газетой».

Она рассказала, что, пока Россия уходит на вынужденные каникулы, производство в Китае начинает восстанавливаться быстрыми темпами. «А центральные банки многих развитых стран начинают в полной мере использовать инструменты политики количественного смягчения (QE), чтобы не позволить реальному сектору экономики скатиться в полный коллапс», — добавила эксперт.

Она ожидает, что Банк России продолжит продавать иностранную валюту из Фонда национального благосостояния (ФНБ), чтобы поддержать рубль. Из внешних факторов аналитики будут наблюдать за динамикой по рынку труда и занятости в несельскохозяйственном секторе США. Эти данные, которые очень важны для доллара, покажут, насколько американская экономика пострадала от пандемии коронавируса.

По словам Мильчаковой, для курса евро большое значение имеет предварительная оценка темпов инфляции в еврозоне за март, которая будет опубликована 31 числа. «Курс евро временно может ослабнуть на негативных данных, однако мы не ожидаем существенного обвала курса евро по отношению к рублю из-за ситуации в самой России», — подчеркнула она.

В настоящий момент основными факторами движений на российском рынке, включая валютный, являются цены на нефть и ситуация с распространение коронавируса в России и мире. Большее влияние на российский рынок пока оказывают зарубежные новости; меры, предпринятые российскими властями, инвесторов пока не впечатлили.

Выходная неделя продлится в России с 28 марта по 5 апреля. Ожидается, что она позволит снизить темпы распространения коронавируса в стране.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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