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Пандемия принесла в русский язык новые слова

Пандемия принесла в русский язык новые слова

Пандемия коронавируса COVID-19 отразилась на всех областях человеческой жизнедеятельности. И коммуникационной, в том числе. Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) отметили, что в русском языке появились слова, обязанные своим происхождением именно ситуации, сложившейся в мире на фоне пандемии.

Например, "covidiot" - человек, панически скупающий товары первой необходимости. Движет такими людьми страх перед самоизоляцией. Кстати, и это слово "благодаря" коронавирусу COVID-19 претерпело некоторые изменения в своем значении.

Как отмечает профессор ВШЭ Марина Королева, чье мнение приводит "Российская газета", "самоизоляция" лишилась своего обычного ироничного оттенка.

То же можно сказать и про фразеологизм "коронный номер" - он тоже употребляется теперь с несколько иным значением.

Ранее портал Южный Федеральный сообщал о том, что накануне, 28 марта российские ученые представили

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По материалам: u-f.ru

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