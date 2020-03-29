Патриарх призвал не слушать священников, выступающих против карантина

Лидия Мартынова

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал не слушать священников, которые выступают против соблюдения режима самоизоляции и санитарно-гигиенических предписаний властей.

Во время проповеди после Божественной литургии в храме Христа Спасителя предстоятель Русской церкви порекомендовал воздержаться от посещения храмов и оставаться дома в связи с распространением коронавирусной инфекции. При этом священники продолжат служить в церквях.





"Вот именно так мы должны сейчас жить. А всякие другие проповеди, в том числе иногда исходящие от неразумных священнослужителей, не слушайте — слушайте то, что вам сказал сегодня патриарх! И не от себя — от великого подвижнического подвига святой преподобной Марии Египетской, которая и тело, и душу спасла, уйдя в пустыню, в полную изоляцию от окружающих ее людей", — отметил патриарх.

По его мнению, это нужно, чтобы верующие "научились тому, как можно спасаться вне церкви и в полном одиночестве".

"Только самое главное: спасаться. А, простите, не дурака валять, как это делают те, кто даже те дни, которые государство предоставило вот для этого сосредоточения, спокойствия, для некой реорганизации своей жизни, посвящают развлечениям на воздухе, шашлыкам, музыке и всему другому, думая, что это просто каникулы предоставили людям. Не каникулы — это время концентрации мысли и сосредоточения, организации своей жизни, семейной жизни, отношений с коллегами, с родными и близкими", — добавил первоиерарх РПЦ.