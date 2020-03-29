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Песков не исключил продолжения формата видеосвязи для саммитов G20

Песков не исключил продолжения формата видеосвязи для саммитов G20
Формат видеосвязи при проведения саммита "большой двадцатки" может быть использован в дальнейшем, заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В четверг Президент РФ Владимир Путин принял участие в саммите "большой двадцатки", который впервые проходил в формате видеоконференции. По мнению Пескова, такая форма работы также является результативной, особенно в условиях распространения коронавируса в мире.

# Политика
По материалам: ria.ru

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