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Победитель конкурса "Лидеры России" из Нижегородской области организовал волонтерский штаб помощи пожилым

Победитель конкурса "Лидеры России" из Нижегородской области организовал волонтерский штаб помощи пожилым
Фото: https://мывместе2020.рф

Победитель конкурса "Лидеры России" 2017-2018 годов, член клуба Лидеров России "Эльбрус", руководитель исполкома Общероссийского народного фронта в Нижегородской области Алексей Алехин - организатор регионального штаба по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам. В беседе с Ruposters он рассказал о работе штаба и волонтеров в регионе.

"У нас организован штаб помощи пожилым пожилым и маломобильным людям, находящимся в самоизоляции. Это общий федеральный проект, мы сделали региональный штаб, стараемся помогать более расширенно и еще дополнительную помощь оказывать. К нам на единую федеральную линию (тел. 8-800-200-34-11) могут обратиться пожилые люди с потребностью в закупках продуктов, лекарств и в оплате ЖКХ, мы направляем волонтеров, которые такие заявки отрабатывает. Опять же, помощь не бесплатная, это не безвозмездно риса там и макаронов купили, все-таки это именно помочь купить, чтобы пожилые люди не выходили", - рассказал Алексей Алехин.

Он также рассказал, что штаб запустил акцию "Остаюсь дома". Ее цель - убедить людей оставаться дома и снизить рис заражения Covid-19.

"Запустили акцию "Остаюсь дома". Вместе с нижегородцами в возрасте рассказываем, что самое правильное - оставаться дома. Есть гипотеза, что, если все-таки люди видят близких по духу, они больше будут прислушиваться и все-таки оставаться дома. Некоторые считают ситуацию несерьезной, мол, мы и так никуда не ходим, только на почту, в магазин и на рынок. Это, мягко говоря, неправильно. Поэтому запустили акцию в соцсетях, с хэштегом "Остаюсь дома", - поделился Алехин.

Он также рассказал, как устроена работа волонтеров и с какими трудностями им приходится сталкиваться.

"Сейчас несколько сотен человек в регионе зарегистрированы в волонтерской системе, которые готовы подключаться и доставлять продукты, помогать. Много людей откликнулись на призыв. Штаб и волонтеров работает каждый день. В основном используются машины волонтеров. Кто-то предлагает свои машины, кто-то сам готов доставить. Сейчас еще принято решение правительством области, что бесплатный проезд будет у зарегистрированных волонтеров, Стоит сказать за это спасибо. Здесь мы ценим даже не столько факт бесплатного проезда, а то, что это внимание. Важно для самих волонтеров, что их труд заметен и ценится", - отметил Алексей Алехин.

По его словам, участники проекта руководствуются принципом "не навреди" и максимально соблюдают правила безопасности.

"Волонтеры отрабатывают в масках, перчатках, с применением антисептиков. Кто хочет помогать своим соседям, тоже обращайте на это внимание. Плохо будет, если мы не будем соблюдать эти нормы и еще больше навредим подлитым, которые в зоне риска. Кто хочет, обращайтесь на проект «Мывместе», регистрируйтесь в качестве волонтеров, будем тоже их привлекать", - отметил он.

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По материалам: uposters.ru

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