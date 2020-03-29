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Под наркотиками наехал на велосипедистов: в Херсоне вынесли приговор водителю КамАЗа (фото)

Под наркотиками наехал на велосипедистов: в Херсоне вынесли приговор водителю КамАЗа (фото)

Это смертельное ДТП случилось в июне 2017 года под Херсоном, на Бериславском шоссе. Вечером четверо велосипедистов, два парня и две девушки, ехали на тренировку. Внезапно их на большой скорости догнал зерновоз КамАЗ с прицепом. Одну из девушек грузовик переехал, и она погибла на месте. Ей было 22 года. Один из парней тоже попал под колеса и получил множественные переломы.


Получившего травмы парня-велосипедиста доставили в реанимацию. Он перенес четыре операции и полгода не мог самостоятельно передвигаться.

Уголовное производство расследовалось по двум статьям УК Украины — «Оставление в опасности» и «Нарушение Правил дорожного движения со смертельным исходом». Обвиняемый вину признал частично, но утверждал, что не заметил наезда на людей. Оказалось, что у грузовика были неисправны тормоза, и водитель об этом знал.

Суд приговорил виновника ДТП к 7 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством еще на 3 года.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о масштабном ДТП под Киевом, когда фура протаранила два автобуса и погибли люди. А в Житомире бетономешалка опрокинулась на троллейбус с пассажирами, в числе пострадавших — 7-летний ребенок.

# Украина
По материалам: fakty.ua

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