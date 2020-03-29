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Помощник депутата Госдумы призвал не выбрасывать продукты в супермаркетах

Помощник депутата Госдумы призвал не выбрасывать продукты в супермаркетах

Александр Пономарёв — помощник депутата Госдумы Михаила Емельянова предложил форму социальной поддержки нуждающихся. «В лихую годину выбрасывать продукты в супермаркетах — преступление», — считает Пономарёв, призывая организовать раздачу нуждающимся товаров с истекающим сроком годности, но ещё пригодных к употреблению.

«Всё очень просто, — описал предлагаемую схему Александр Пономарёв на своей странице в соцсети. — Процент списания примерно известен заранее. Плюс-минус по каждой группе. Купивший товаров на 1000 рублей, получает купоны на бесплатное получение товара с истекающим сроком номиналом, например, в 100 рублей. Купон покупатель или отоваривает сам, или дарит нуждающемуся соседу, или кладет в ящик благотворительного фонда при выходе».

По замыслу Александра Пономарёва, получивший купон придет в магазин и сможет бесплатно взять по нему товары с истекающим сроком на указанную сумму.

«Система с обратной связью и без злоупотреблений», — подчеркивает преимущества своей идеи Александр Пономарёв. Он также уточняет, что такие товары должны иметь специальную, хорошо отличимую маркировку и размещаться отдельно от остальных в специальных отделах.
# Россия
По материалам: eadaily.com

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