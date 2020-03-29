Поручения Президента в связи с коронавирусом. Все подробности

Влада Некрасова

Семьи с детьми получат финансовую помощь, а бизнес — налоговые льготы и возможность отсрочки выплат по кредитам

С 1 апреля в России начнут перечислять дополнительные выплаты на детей до 3 лет, увеличат пособия по безработице и оплату больничных. До 15 апреля кабмин разработает план поддержки малого и среднего бизнеса, а Госдума до 17 апреля должна принять законопроект о внесудебном банкротстве физлиц. Эти меры содержатся в перечне поручений, которые Владимир Путин утвердил 29 марта.

Социальные меры

Президент поручил Правительству внести в законодательство изменения, направленные на выплату с 1 апреля 2020 года в течение трёх месяцев дополнительных пособий семьям, имеющим право на материнский капитал. Им ежемесячно будут выплачивать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет включительно. «Такая поддержка особенно важна для семей, где дети сейчас не посещают ясли или детский сад, для родителей, которые находятся на больничном или в отпуске по уходу за ребёнком», — сказал Владимир Путин в обращении к россиянам 25 марта.

Выплаты на детей в возрасте от 3 о 7 лет введут уже в июне. До 10 мая региональная власть должна передать в налоговые органы информацию, необходимую для начисления этих средств.

Также в законодательстве должны появиться нормы, устанавливающие до 31 декабря 2020 года минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности. «Сейчас больничный рассчитывается исходя из стажа работника и его зарплаты. В результате сотрудники, прежде всего молодые люди, могут получать крайне низкие выплаты по больничному листу. Это, конечно, несправедливо. Предлагаю установить норму: выплаты по больничному должны рассчитываться исходя из суммы не менее 1 МРОТ в месяц», — сказал Президент. Соответствующий законопроект внесён на рассмотрение Госдумы.

Кроме того, до 31 декабря установят пособие по безработице в размере до одного МРОТ, который сейчас составляет 12 130 рублей. Таким образом, максимальный размер пособия увеличится почти в полтора раза.

Согласно поручениям Президента, в апреле ряд категорий граждан получат выплаты в связи с 75-летней годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. По 75 тысяч рублей положено инвалидам войны, участникам военных действий, жителям блокадного Ленинграда, вдовам военнослужащих, погибших в период войны, вдовам умерших инвалидов и участников войны. По 50 тысяч направят ветеранам ВОВ из числа тружеников тыла, совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

Бизнес получит кредитные и налоговые каникулы

Владимир Путин поручил продлить на шесть месяцев сроки уплаты налогов и авансовых платежей, за исключением НДС, по налогам для малых и средних предпринимателей, занятых в отраслях, наиболее пострадавших в ситуации распространения коронавируса. Этот перечень будет определять правительство, причём список могут дополнять новыми отраслями по результатам мониторинга ситуации. Правительство подготовит такой список до 1 апреля, и затем будет составлять его ежемесячно.

Отсрочку на полгода по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды получат микропредприятия, относящиеся к пострадавшим отраслям. Для малых и средних предприятий совокупный размер страховых взносов снизится до 15 процентов в отношении части выплат и иных вознаграждений, превышающей МРОТ.

До 15 апреля Правительство совместно с Банком России разработает и утвердит план действий по устойчивому кредитованию предприятий реального сектора экономики. В том числе предусматривается субсидирование процентных ставок по кредитам, а также предоставление государственных гарантий.

Также Правительству и Центробанку предстоит внести изменения в законодательство, предусматривающие для физлиц и ИП право на реструктуризацию кредитов и предоставление отсрочки по кредиту на срок до 6 месяцев. Основанием для таких кредитных каникул может быть снижение дохода заявителя за месяц на 30 процентов и более по сравнению с тем же периодом 2019 года. При этом кредитор не сможет за нарушение сроков возврата кредиты или уплаты процентов обратить взыскание на заложенное имущество.

Госдума до 17 апреля 2020 года должна принять законопроект о внесудебном банкротстве граждан, направленный на упрощение этой процедуры для физлиц и повышение доступности банкротства для малообеспеченных граждан.

За вывод средств в офшоры придётся заплатить

В срок до 20 апреля правительство должно подготовить изменения в законодательство, согласно которым будет установлен 13-процентный налог на проценты по вкладам физлиц на сумму более 1 миллиона. Такая же ставка будет действовать в отношении процентов по ценным бумагам, применяемой к доходу, полученному от соответствующего вложения. По словам первого зампреда Комитета Госдумы по финрынку Игоря Дивинского, на банковских депозитах сегодня размещено около 60 трлн рублей, из них около половины приходится на вклады, превышающие 1 миллион рублей. При средней ставке 5% и при размере НДФЛ в 13% бюджет получит дополнительно около 200-250 млрд рублей в 2022 году.

Минфин в течение месяца должен проработать вопрос об обложении налогом по ставке 15% всех денежных средств, вывозимых из России в офшоры. Будут пересмотрены международные договоры РФ об избежании двойного налогообложения. В случае, если другие страны не согласны пойти на такие условия, Россия расторгнет договор. Полученные доходы пойдут на выплату семьям с детьми, безработным и временно нетрудоспособным гражданам. О реализации этих мер премьер Михаил Мишустин должен доложить президенту до 25 декабря.