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"Поводов для радости нет": ученый оценил влияние пандемии на экологию

"Поводов для радости нет": ученый оценил влияние пандемии на экологию
Директор Потсдамского института изучения климатических изменений Отмар Эденхофер оценил влияние пандемии коронавируса на экологическую ситуацию в мире.

По данным Европейского космического агентства, с начала распространения COVID-19 уровень загрязнения воздуха существенно снизился. Немецкий эксперт заметил, что этот эффект связан с вынужденным закрытием ряда производств.


"На короткое время выбросы парниковых газов снизились, но поводов для радости нет. Если у предприятий дела идут плохо, им будет тяжелее перейти на экологичное производство", — сказал Эденхофер в интервью изданию Bild.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 570 тысяч случаев заражения, свыше 26 тысяч человек скончались.


стопкоронавирус.рф.
# В мире
По материалам: ria.ru

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