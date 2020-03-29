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Правительство определит офшоры для взимания налога на дивиденды

Правительство определит офшоры для взимания налога на дивиденды
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 25 декабря текущего года определить перечень офшорных юрисдикций, для которых будет предусмотрен 15-процентный налог на выводимые из России дивиденды и проценты от активов. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.

"Определить перечень международных договоров РФ об избежании двойного налогообложения и обеспечить внесение в них изменений, предусматривающих налогообложение по ставке 15% доходов в виде дивидендов и процентов, выплачиваемых лицам, не являющимся налоговыми резидентами РФ", - говорится в перечне.

"В случае недостижения договоренностей о внесении соответствующих изменений прекратить действие таких договоров", - отмечается в документе.


Поручения даны по итогам обращения президента к гражданам 25 марта в связи с распространением коронавируса.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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