Правительство определит офшоры для взимания налога на дивиденды
Сегодня, 12:21 Алексей Вольцев
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 25 декабря текущего года определить перечень офшорных юрисдикций, для которых будет предусмотрен 15-процентный налог на выводимые из России дивиденды и проценты от активов. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.
"Определить перечень международных договоров РФ об избежании двойного налогообложения и обеспечить внесение в них изменений, предусматривающих налогообложение по ставке 15% доходов в виде дивидендов и процентов, выплачиваемых лицам, не являющимся налоговыми резидентами РФ", - говорится в перечне.
"В случае недостижения договоренностей о внесении соответствующих изменений прекратить действие таких договоров", - отмечается в документе.
Поручения даны по итогам обращения президента к гражданам 25 марта в связи с распространением коронавируса.
По материалам: ria.ru