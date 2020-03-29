Правительство определит офшоры для взимания налога на дивиденды

Алексей Вольцев

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 25 декабря текущего года определить перечень офшорных юрисдикций, для которых будет предусмотрен 15-процентный налог на выводимые из России дивиденды и проценты от активов. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.

"Определить перечень международных договоров РФ об избежании двойного налогообложения и обеспечить внесение в них изменений, предусматривающих налогообложение по ставке 15% доходов в виде дивидендов и процентов, выплачиваемых лицам, не являющимся налоговыми резидентами РФ", - говорится в перечне.

"В случае недостижения договоренностей о внесении соответствующих изменений прекратить действие таких договоров", - отмечается в документе.

Поручения даны по итогам обращения президента к гражданам 25 марта в связи с распространением коронавируса.