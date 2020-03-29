Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости в связи с коронавирусом

Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости в связи с коронавирусом

Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости в связи с коронавирусом

В России официально подтверждено 1264 случая заражения коронавирусом. В связи с этим правительство РФ разрабатывает различные мероприятия по недопущению распространения эпидемии в стране. Так, сообщается, что кабмином утвержден список необходимых товаров в связи с пандемией COVID-19.

В перечень вошли топливо, детские товары, средства пожаротушения, санитарно-технические изделия, зоотовары и прочее. Полный перечень опубликован сайтом НТВ.

Ранее мы сообщали о созданном в России лекарстве от коронавируса

# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

Эксперт рассказал, когда ждать пика эпидемии COVID-19 в России
Эксперт рассказал, когда ждать пика эпидемии COVID-19 в России
Олег Газманов ужаснулся вечеринке с заразившимся коронавирусом Лещенко
Олег Газманов ужаснулся вечеринке с заразившимся коронавирусом Лещенко
Рим вступил в «жёсткую конфронтацию» с Берлином: коронавирус разрушает ЕС
Рим вступил в «жёсткую конфронтацию» с Берлином: коронавирус
Способное достроить «Северный поток-2» российское судно направилось в Атлантику
Способное достроить «Северный поток-2» российское судно направилось в
Госдеп отказался анонсировать снятие санкций с "Роснефти"
Госдеп отказался анонсировать снятие санкций с "Роснефти"
Гузеева матом обругала россиян за прогулки
Гузеева матом обругала россиян за прогулки
Уволили главного фтизиатра Кубани, скрывшую поездку в Доминикану
Уволили главного фтизиатра Кубани, скрывшую поездку в Доминикану
Обращение Путина назвали превентивным ударом по коронавирусу
Обращение Путина назвали превентивным ударом по коронавирусу
Трамп задумался о введении карантина в Нью-Йорке
Трамп задумался о введении карантина в Нью-Йорке
Клава Кока закрутила роман с блогером Димой Гордеем
Клава Кока закрутила роман с блогером Димой Гордеем
Саудовские военные отразили ракетную атаку на Эр-Рияд, сообщает СМИ
Саудовские военные отразили ракетную атаку на Эр-Рияд, сообщает СМИ
Названы способы защиты Кадырова от коронавируса
Названы способы защиты Кадырова от коронавируса

Топ на сегодня

Поляки оценили российскую помощь Италии
Поляки оценили российскую помощь Италии
Число жертв коронавируса в США приблизилось к полутора тысячам
Число жертв коронавируса в США приблизилось к полутора тысячам
Лукашенко похвалил Трампа: Быстро сориентировался с коронавирусом
Лукашенко похвалил Трампа: Быстро сориентировался с коронавирусом
Организаторы концертов попросили у Путина разрешения не возвращать деньги
Организаторы концертов попросили у Путина разрешения не возвращать
Захарова высмеяла фейк о борьбе с коронавирусом в России
Захарова высмеяла фейк о борьбе с коронавирусом в России

Еще по теме

Мишустин утвердил перечень товаров первой необходимости из-за коронавируса
Правительство утвердило обязательную маркировку одежды и обуви
Правительство утвердило перечень продуктов спецпитания для детей-инвалидов
Правительство утвердило перечень ограничений, введённых за рубежом