Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости в связи с коронавирусом

Вадим Карасев

В России официально подтверждено 1264 случая заражения коронавирусом. В связи с этим правительство РФ разрабатывает различные мероприятия по недопущению распространения эпидемии в стране. Так, сообщается, что кабмином утвержден список необходимых товаров в связи с пандемией COVID-19.

В перечень вошли топливо, детские товары, средства пожаротушения, санитарно-технические изделия, зоотовары и прочее. Полный перечень опубликован сайтом НТВ.

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