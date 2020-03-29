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Премьер Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом

Премьер Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом

55-летний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом. Он сообщил в твиттере, что сданный им тест подтвердил заражение инфекцией COVID-19.


Сейчас я самоизолируюсь, но я буду продолжать руководить реакцией правительства посредством видеоконференции, когда мы будем бороться с этим вирусом,

— сказал он в видеообращении.


Вчера Джонсон заметил у себя слабые симптомы коронавируса — постоянный сухой кашель и высокую температуру. По совету главного врача Криса Уитти он прошел тест, который показал положительный результат. Борис отметил, что заболевание проходит в легкой форме.


За день до того как у Джонсона ухудшилось самочувствие, он выступал в Палате общин в ходе еженедельной сессии вопросов и ответов.


По последним данным ВОЗ, по всему миру заразились свыше 465 тысяч человек, 21 тысяча человек умерли. На днях стало известно, что COVID-19 заболел принц Чарльз. Заболевание у него также протекает в слабой форме, он вместе с супругой находится в самоизоляции дома в Шотландии. Вчера сразу у нескольких российских звезд обнаружили коронавирус, среди них Лев Лещенко, Жанна Болотова и Борис Акунин.


# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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