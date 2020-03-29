Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Путин назначил Татьяну Матвееву на должность начальника управления президента по развитию ИКТ

Путин назначил Татьяну Матвееву на должность начальника управления президента по развитию ИКТ

Путин назначил Татьяну Матвееву на должность начальника управления президента по развитию ИКТ

Президент России Владимир Путин в субботу, 28 марта, подписал указ о назначении Татьяны Матвеевой на должность начальника управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Назначить Матвееву Татьяну Владимировну начальником Управления Президента Российской Федерации по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи», — говорится в документе.

Другим указом глава государства освободил от должности начальника Управления по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Андрея Липова.

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Трамп задумался о введении карантина в Нью-Йорке
Трамп задумался о введении карантина в Нью-Йорке
Клава Кока закрутила роман с блогером Димой Гордеем
Клава Кока закрутила роман с блогером Димой Гордеем
Саудовские военные отразили ракетную атаку на Эр-Рияд, сообщает СМИ
Саудовские военные отразили ракетную атаку на Эр-Рияд, сообщает СМИ
Названы способы защиты Кадырова от коронавируса
Названы способы защиты Кадырова от коронавируса
"Роснефть" прекратила работу в Венесуэле и продала активы
"Роснефть" прекратила работу в Венесуэле и продала активы
От идеальной инстаграм-картинки до рехаба: как развивались отношения Джигана и Оксаны Самойловой
От идеальной инстаграм-картинки до рехаба: как развивались отношения
Игорь Николаев рассказал, как старшая дочь едва не упала с балкона Юрия Антонова
Игорь Николаев рассказал, как старшая дочь едва не упала с балкона
Ксению Бородину накрыла паническая атака из-за коронавируса
Ксению Бородину накрыла паническая атака из-за коронавируса
В Испании ужесточили карантин
В Испании ужесточили карантин
Итальянский певец Аль Бано заговорил по-русски
Итальянский певец Аль Бано заговорил по-русски
«Роснефть» продала активы правительству России
«Роснефть» продала активы правительству России
Глава "Опоры России": поправки в Конституцию - это антикризисная защита малого и среднего бизнеса
Глава "Опоры России": поправки в Конституцию - это антикризисная

Топ на сегодня

Поляки оценили российскую помощь Италии
Поляки оценили российскую помощь Италии
Организаторы концертов попросили у Путина разрешения не возвращать деньги
Организаторы концертов попросили у Путина разрешения не возвращать
Число жертв коронавируса в США приблизилось к полутора тысячам
Число жертв коронавируса в США приблизилось к полутора тысячам
Лукашенко похвалил Трампа: Быстро сориентировался с коронавирусом
Лукашенко похвалил Трампа: Быстро сориентировался с коронавирусом
Захарова высмеяла фейк о борьбе с коронавирусом в России
Захарова высмеяла фейк о борьбе с коронавирусом в России

Еще по теме

Владимир Путин оптимизировал свою администрацию
Путин объявил благодарность экс-главе управления по внутренней политике
Генерал Сергей Кузьмин возглавил Московский уголовный розыск
Путин назначил нового главу Управления президента по внутренней политике