Путин назначил Татьяну Матвееву на должность начальника управления президента по развитию ИКТ
Сегодня, 00:07 Лидия Мартынова
Президент России Владимир Путин в субботу, 28 марта, подписал указ о назначении Татьяны Матвеевой на должность начальника управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Назначить Матвееву Татьяну Владимировну начальником Управления Президента Российской Федерации по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи», — говорится в документе.
Другим указом глава государства освободил от должности начальника Управления по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Андрея Липова.
По материалам: pnp.ru