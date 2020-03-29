Путин назначил Татьяну Матвееву на должность начальника управления президента по развитию ИКТ

Лидия Мартынова

Президент России Владимир Путин в субботу, 28 марта, подписал указ о назначении Татьяны Матвеевой на должность начальника управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Назначить Матвееву Татьяну Владимировну начальником Управления Президента Российской Федерации по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи», — говорится в документе.

Другим указом глава государства освободил от должности начальника Управления по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Андрея Липова.