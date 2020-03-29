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Путин попросил Госдуму ускорить принятие закона о внесудебном банкротстве граждан

Путин попросил Госдуму ускорить принятие закона о внесудебном банкротстве граждан

Президент России Владимир Путин рекомендовал Государственной Думе совместно с Правительством обеспечить принятие до 17 апреля 2020 года законопроекта о внесудебном банкротстве граждан. Об этом говорится в списке поручений по итогам обращения главы государства в связи с распространением коронавируса, опубликованном на сайте Кремля.

«Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации обеспечить совместно с Правительством Российской Федерации принятие проекта федерального закона № 792949-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» в части внесудебного банкротства гражданина», — говорится в поручении.

При этом президент попросил предусмотреть в документе «упрощение процедуры банкротства граждан, снижение стоимости и сокращение сроков такой процедуры, а также механизмы повышения доступности процедуры банкротства для малообеспеченных граждан».

Срок исполнения установлен до 17 апреля 2020 года. Ответственными назначены спикер Госдумы Вячеслав Володин и премьер-министр Михаил Мишустин.

Соответствующий законопроект был принят Госдумой в первом чтении 13 февраля 2020 года. Согласно документу, без судебного разбирательства смогут банкротиться граждане, чей долг составляет от 50 до 500 тысяч рублей, и при этом у них нет имущества и денег на счетах.

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По материалам: pnp.ru

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