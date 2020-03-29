Путин поручил определить перечень отраслей, пострадавших от COVID-19

Алексей Вольцев

Президент России Владимир Путин поручил определить перечень отраслей экономики, пострадавших от коронавируса, а также организовать постоянный мониторинг экономической ситуации, сообщается на сайте Кремля.

"Определить перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в том числе в результате распространения новой коронавирусной инфекции, организовать постоянный мониторинг экономической ситуации в РФ, по результатам которого обеспечивать регулярную актуализацию указанного перечня", - говорится в поручении.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.