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Путин поручил определить перечень отраслей, пострадавших от COVID-19

Путин поручил определить перечень отраслей, пострадавших от COVID-19
Президент России Владимир Путин поручил определить перечень отраслей экономики, пострадавших от коронавируса, а также организовать постоянный мониторинг экономической ситуации, сообщается на сайте Кремля.

"Определить перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в том числе в результате распространения новой коронавирусной инфекции, организовать постоянный мониторинг экономической ситуации в РФ, по результатам которого обеспечивать регулярную актуализацию указанного перечня", - говорится в поручении.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# Россия
По материалам: ria.ru

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