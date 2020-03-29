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Путин поручил помочь экономике России из-за коронавируса

Путин поручил помочь экономике России из-за коронавирусаВладимир ПутинФото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент Владимир Путин по итогам обращения к нации 25 марта дал поручения помочь экономике страны и оказать поддержку бизнесу, пострадавшему из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В выступлении на минувшей неделе глава государства распорядился помочь малому, среднему и микробизнесу налоговыми льготами и отсрочками по кредитам. Кроме того, президент смягчил правила выплаты страховых взносов. Так, микропредприятия получили отсрочку по выплате на полгода, а компании малого и среднего бизнеса — пониженную ставку. Если по стандартным правилам такие предприятия обязаны платить взносы за сотрудника по ставке 30 процентов, то теперь она снижена до 15 процентов.

Глава государства поручил правительству и Банку России совместно разработать план по устойчивому кредитованию российских компаний, предусматривающий в том числе субсидирование процентных ставок по кредитам и предоставление госгарантий. Также в России будет организован постоянный мониторинг ситуации в экономике и определены отрасли, наиболее пострадавшие от COVID-19.

Ранее президент заявил, что последствия пандемии коронавируса окажутся разрушительнее финансового кризиса 2008-2009 годов. По его оценке, в России пандемия может продлиться около трех месяцев.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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