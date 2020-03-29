Путин поручил постоянно мониторить экономическую ситуацию в России
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России обеспечить постоянный мониторинг экономической ситуации в РФ. Чиновникам предстоит также определить перечень отраслей российской экономики, наиболее пострадавших из-за распространения коронавируса и постоянно актуализировать его.
С 1 апреля 2020 года правительству поручено ежемесячно докладывать о результатах мониторинга. Также Президент поручил правительству и Центробанку к 15 апреля утвердить план действий по обеспечению динамики кредитования реального сектора экономики.
Как сообщало ИА Newstes, в России планируется отсрочить уплату налогов для малого бизнеса и увеличить максимальное пособие по безработице до минимального размера оплаты труда (МРОТ), то есть до 12 130 рублей.