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Путин поручил постоянно мониторить экономическую ситуацию в России

Путин поручил постоянно мониторить экономическую ситуацию в России

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России обеспечить постоянный мониторинг экономической ситуации в РФ. Чиновникам предстоит также определить перечень отраслей российской экономики, наиболее пострадавших из-за распространения коронавируса и постоянно актуализировать его.

С 1 апреля 2020 года правительству поручено ежемесячно докладывать о результатах мониторинга. Также Президент поручил правительству и Центробанку к 15 апреля утвердить план действий по обеспечению динамики кредитования реального сектора экономики.

«Правительству разработать совместно с Банком России и утвердить план действий по обеспечению устойчивой динамики кредитования предприятий реального сектора экономики, предусматривающий в том числе субсидирование процентных ставок по кредитам для таких предприятий, а также предоставление государственных гарантий», — говорится в перечне поручений.

Как сообщало ИА Newstes, в России планируется отсрочить уплату налогов для малого бизнеса и увеличить максимальное пособие по безработице до минимального размера оплаты труда (МРОТ), то есть до 12 130 рублей.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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