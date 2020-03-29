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Путин поручил упростить процедуру банкротства граждан

Путин поручил упростить процедуру банкротства граждан
Президент России Владимир Путин рекомендовал Госдуме вместе с правительством до 17 апреля внести изменения в законодательство, упростив процедуру банкротства граждан, сообщается на сайте Кремля.

"Рекомендовать Государственной думе обеспечить совместно с правительством принятие проекта федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" в части внесудебного банкротства гражданина", предусмотрев в нем упрощение процедуры банкротства граждан, снижение стоимости и сокращение сроков такой процедуры, а также механизмы повышения доступности процедуры банкротства для малообеспеченных граждан", - говорится в опубликованном перечне поручений.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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