Rammstein опровергли наличие коронавирус у Тилля Линдемана

Алексей Вольцев

На официальной странице Rammstein в Facebook выпущено опровержение появившейся ранее новости о том, что Тилль Линдеманн заразился коронавирусом.В сообщении сказано, что по совету врача фронтмен Rammstein был помещен в больницу и провёл ночь в реанимации, но после улучшения состояния был переведен в обычную палату. Тест на коронавирус показал отрицательный результат.Ранее немецкое издание Bild распространило информацию о обнаружении вируса COVID-19 у Тилля Линдеманна.