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Rammstein опровергли наличие коронавирус у Тилля Линдемана

Rammstein опровергли наличие коронавирус у Тилля Линдемана
На официальной странице Rammstein в Facebook выпущено опровержение появившейся ранее новости о том, что Тилль Линдеманн заразился коронавирусом.

В сообщении сказано, что по совету врача фронтмен Rammstein был помещен в больницу и провёл ночь в реанимации, но после улучшения состояния был переведен в обычную палату. Тест на коронавирус показал отрицательный результат.
Ранее немецкое издание Bild распространило информацию о обнаружении вируса COVID-19 у Тилля Линдеманна.
# Шоу-бизнес / Бизнес / В мире
По материалам: gogetnews.info

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