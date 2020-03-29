Rammstein опровергли наличие коронавирус у Тилля Линдемана
Сегодня, 22:35 Алексей Вольцев
На официальной странице Rammstein в Facebook выпущено опровержение появившейся ранее новости о том, что Тилль Линдеманн заразился коронавирусом.
В сообщении сказано, что по совету врача фронтмен Rammstein был помещен в больницу и провёл ночь в реанимации, но после улучшения состояния был переведен в обычную палату. Тест на коронавирус показал отрицательный результат.
Ранее немецкое издание Bild распространило информацию о обнаружении вируса COVID-19 у Тилля Линдеманна.
По материалам: gogetnews.info