Раскрыт процент людей младше 40 лет среди тяжелобольных коронавирусом

Вадим Карасев

Фото: Константин Колошкин / Global Look Press

В Москве 15 процентам тяжелых больных коронавирусом меньше 40 лет. Такие данные приводит оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в столице в Telegram.

«Статистика показывает, что болезнь протекает в тяжелой форме не только у пожилых москвичей. Почти половина больных с тяжелым повреждением легких — это люди моложе 60 лет, их доля от общего числа тяжелых больных — 45 процентов. 15 процентам тяжелых пациентов меньше 40 лет», — указано в сообщении. По информации оперштаба, на искусственной вентиляции легких также находятся почти 40 процентов людей младше 40 лет.

Специалисты заявили, что оставаться дома нужно всем москвичам, независимо от возраста, поскольку только так можно остановить распространение инфекции.

Ранее 29 марта мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей держать двухметровую дистанцию друг от друга в связи с распространением коронавируса в столице. Собянин также рекомендовал магазинам и аптекам, которые продолжают работать, по возможности сделать специальную разметку для посетителей, чтобы им было проще соблюдать необходимую безопасную дистанцию.

Кроме того, мэр заявил, что ситуация с распространением коронавируса в Москве перешла в новую стадию, заразились уже 1014 человек.

По данным на 29 марта, в России число людей с подозрением на коронавирус возросло до 182,7 тысячи. Накануне эти цифра была значительно ниже — 166,7 тысячи человек. Именно столько россиян сейчас находятся под медицинским наблюдением.