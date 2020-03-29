Рим вступил в «жёсткую конфронтацию» с Берлином: коронавирус разрушает ЕС

Анастасия Иванова

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предупредил, что Евросоюз «лишится своего предназначения», если не сумеет выработать серьёзный ответ на пандемию коронавируса нового типа (Covid-19) и на связанный с ней кризис. Соответствующее заявление глава итальянского правительства сделал в беседе с местной деловой газетой Il Sole 24 Ore, которая опубликовала интервью с ним в субботу, 28 марта.

«Если Европа не справится с этой беспрецедентной задачей, вся европейская структура утратит для людей смысл существования», — полагает Конте.

Как поясняет Deutsche Welle, речь идёт о первой в истории ЕС эмиссии общеевропейских бондов для привлечения заимствований с целью стимулирования экономики и поддержки наиболее пострадавших стран Евросоюза. На их выпуске настаивают Италия и Испания, более других пострадавшие от коронавируса на европейском континенте.

В ходе шестичасовой видеоконференции 26 марта лидеры двадцати семи стран — членов Евросоюза не смогли выработать единой позиции по этому вопросу и в итоге дали министрам финансов поручение в течение двух недель сформулировать подход, который будет приемлемым для Рима и Мадрида.

По словам Конте, дело «не просто в разногласиях» между ним и канцлером Германии Ангелой Меркель, имевших место 26 марта, а в «жёсткой и откровенной конфронтации» относительно дальнейшего курса ЕС.

На фоне эпидемиологического коллапса в Италии этой стране Южной Европы предрекают экономический крах. Более того, по оценкам экспертов, вся зона евро в ближайшие месяцы погрузится в рецессию. Италии первой из европейских стран ещё 12 марта пришлось «заморозить» практически весь свой бизнес. Согласно данным международной группы волонтёров Worldometer на вечер 28 марта, число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Италии достигло почти 86 500, умерли 9134 человек.