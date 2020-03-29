Рошаль оценил опасность коронавируса для детей

Вадим Карасев

Леонид РошальФото: АГН «Москва»

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктор медицинских наук Леонид Рошаль оценил опасность коронавируса для детей, заявив, что их он поражает реже. Об этом в воскресенье, 29 марта, сообщает РИА Новости.

«Важно, что этот вирус менее всего поражает детей, и у детей не более опасен, чем любая другая респираторная вирусная инфекция», — заключил Рошаль.

По данным на 29 марта, в России зарегистрировано 1534 случая заражения коронавирусом, свыше тысячи из них — в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин в связи с этим заявил, что ситуация с коронавирусом в столице перешла в новую стадию, и вновь призвал москвичей не покидать жилище, а в случаях, когда это необходимо, — соблюдать дистанцию с окружающими в полтора-два метра.

Известно, что среди новых зараженных коронавирусом в Москве много молодых людей. Из 197 случаев 152 — это люди в возрасте от 18 до 65 лет. Кроме того, коронавирус подтвержден у 13 несовершеннолетних.