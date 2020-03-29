Рошаль рассказал, как сходить в магазин и не заразиться коронавирусом

Анастасия Иванова

Ходить в перчатках в продуктовом магазине, обязательно обрабатывать телефоны антисептиком, а также держаться в полутора-двух метрах от людей следует, чтобы не заразиться коронавирусом, заявил президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.

"В магазинах используйте перчатки, когда берете тележку. В общественных туалетах используйте салфетки или кусочек туалетной бумаги, когда нужно спустить воду или открыть дверь. Мыть руки или обрабатывать руки и телефоны специальным антисептиком - особо важное правило, которое следует соблюдать неукоснительно", - сказал Рошаль РИА Новости.

Он отметил, что нужно избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторного заболевания, больших компаний, по возможности соблюдать дистанцию друг от друга до полутора-двух метров, меньше обниматься и целоваться при встречах, стоит носить маски при появлении первых признаков насморка или кашля, чихать и кашлять только в платок или локоть.

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