Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Роскомнадзор получил нового руководителя

Роскомнадзор получил нового руководителя
Председатель правительства России Михаил Мишустин назначил 39-летнего Андрея Липова новым руководителем Роскомнадзора, передает РИА Новости.

Предыдущий глава ведомства Александр Жаров, который возглавлял федеральную службу с мая 2012 года, написал заявление о добровольной отставке 23 марта.

Накануне радио Sputnik сообщило, что Андрей Липов был освобожден от должности главы управления администрации Кремля по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи. Эту должность он занимал с лета 2018 года.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Россия отреагировала на слухи об «американском следе» в пандемии коронавируса
Россия отреагировала на слухи об «американском следе» в пандемии
Российские подростки устроили вечеринку в ночном клубе на фоне коронавируса
Российские подростки устроили вечеринку в ночном клубе на фоне
В Грузии не нуждаются в помощи Саакашвили в борьбе с коронавирусом
В Грузии не нуждаются в помощи Саакашвили в борьбе с коронавирусом
Роскомнадзор получил нового руководителя
Роскомнадзор получил нового руководителя
Патриарх призвал не слушать священников, выступающих против карантина
Патриарх призвал не слушать священников, выступающих против карантина
«Какие милые»: Наталья Подольская опубликовала фото с мужем и сыном
«Какие милые»: Наталья Подольская опубликовала фото с мужем и сыном
В Москве не рекомендовано выпускать детей на улицу из-за коронавируса
В Москве не рекомендовано выпускать детей на улицу из-за коронавируса
Комитет Госдумы осудил испытания ракет в Северной Корее
Комитет Госдумы осудил испытания ракет в Северной Корее
РЖД подтвердили, что Минск сохранит в сообщении с Россией два поезда
РЖД подтвердили, что Минск сохранит в сообщении с Россией два поезда
Губерниев вышел из дома и потребовал «полного и тотального» карантина
Губерниев вышел из дома и потребовал «полного и тотального» карантина
Лунный день сегодня 29 марта 2020 года
Лунный день сегодня 29 марта 2020 года
Жителей Стамбула призвали на 48 часов перейти на «домашнее положение»
Жителей Стамбула призвали на 48 часов перейти на «домашнее положение»

Топ на сегодня

Польша: Ярославу Качиньскому нужны выборы любой ценой
Польша: Ярославу Качиньскому нужны выборы любой ценой
Видение в период испытаний. Жители Аргентины увидели в небе Деву Марию
Видение в период испытаний. Жители Аргентины увидели в небе Деву Марию
Путин поручил упростить процедуру банкротства граждан
Путин поручил упростить процедуру банкротства граждан
В Москве за сутки провели 6,5 тысяч исследований на коронавирус
В Москве за сутки провели 6,5 тысяч исследований на коронавирус
"Роснефть" прекратила работу в Венесуэле и продала активы
"Роснефть" прекратила работу в Венесуэле и продала активы

Еще по теме

Путин назначил Татьяну Матвееву на должность начальника управления президента по развитию ИКТ
Мишустин уволил главу Роскомнадзора Жарова
Стало известно о возможном уходе с поста главы Роскомнадзора
Мишустин освободил от должности главу Роскомнадзора