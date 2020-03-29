Роскомнадзор получил нового руководителя

Влада Некрасова

Председатель правительства России Михаил Мишустин назначил 39-летнего Андрея Липова новым руководителем Роскомнадзора, передает РИА Новости.

Предыдущий глава ведомства Александр Жаров, который возглавлял федеральную службу с мая 2012 года, написал заявление о добровольной отставке 23 марта.

Накануне радио Sputnik сообщило, что Андрей Липов был освобожден от должности главы управления администрации Кремля по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи. Эту должность он занимал с лета 2018 года.