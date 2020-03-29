«Роснефть» рассчитывает на снятие санкций США после продажи своих «дочек»

Влада Некрасова

«Роснефть» вправе рассчитывать на исполнение американскими регуляторами публично данных обещаний, то есть снятия санкций с «дочек» «Роснефти», после продажи всех активов в Венесуэле. Об этом сообщает «Прайм», ссылаясь на комментарий пресс-секретаря компании Михаила Леонтьева.

Как сообщало ИА Newstes, ранее в субботу «Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже всех своих активов компании, на 100% принадлежащей правительству России, в обмен «Роснефть» получила 9,6% собственных акций.

«Мы, как международная публичная компания, выполнили наши обязательства перед нашими акционерами в той ситуации, которая сложилась в мире не по нашей воле. Мы выполнили наши обязательства и теперь имеем право ожидать исполнения публично данных обещаний от американских регуляторов», — ответил Леонтьев на вопрос, рассчитывает ли компания на снятие санкций США со своих «дочек».

Напомним, в американском минфине, который ранее ввел санкции в отношении двух «дочек» «Роснефти», подчеркивали, что санкции могут быть отменены, если компания предпримет «конкретные, значимые и поддающиеся проверке действия».

В частности, представители американского минфина и администрации президента США говорили, что санкции будут сняты, когда «Роснефть» «прекратит вести бизнес с режимом Мадуро».