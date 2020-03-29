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«Роснефть» рассчитывает на снятие санкций США после продажи своих «дочек»

«Роснефть» рассчитывает на снятие санкций США после продажи своих «дочек»

«Роснефть» вправе рассчитывать на исполнение американскими регуляторами публично данных обещаний, то есть снятия санкций с «дочек» «Роснефти», после продажи всех активов в Венесуэле. Об этом сообщает «Прайм», ссылаясь на комментарий пресс-секретаря компании Михаила Леонтьева.

Как сообщало ИА Newstes, ранее в субботу «Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже всех своих активов компании, на 100% принадлежащей правительству России, в обмен «Роснефть» получила 9,6% собственных акций.

«Мы, как международная публичная компания, выполнили наши обязательства перед нашими акционерами в той ситуации, которая сложилась в мире не по нашей воле. Мы выполнили наши обязательства и теперь имеем право ожидать исполнения публично данных обещаний от американских регуляторов», — ответил Леонтьев на вопрос, рассчитывает ли компания на снятие санкций США со своих «дочек».

Напомним, в американском минфине, который ранее ввел санкции в отношении двух «дочек» «Роснефти», подчеркивали, что санкции могут быть отменены, если компания предпримет «конкретные, значимые и поддающиеся проверке действия».

В частности, представители американского минфина и администрации президента США говорили, что санкции будут сняты, когда «Роснефть» «прекратит вести бизнес с режимом Мадуро».

# Политика
По материалам: eadaily.com

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