«Роснефть» рассчитывает на снятие санкций США после продажи своих «дочек»
«Роснефть» вправе рассчитывать на исполнение американскими регуляторами публично данных обещаний, то есть снятия санкций с «дочек» «Роснефти», после продажи всех активов в Венесуэле. Об этом сообщает «Прайм», ссылаясь на комментарий пресс-секретаря компании Михаила Леонтьева.
Как сообщало ИА Newstes, ранее в субботу «Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже всех своих активов компании, на 100% принадлежащей правительству России, в обмен «Роснефть» получила 9,6% собственных акций.
Напомним, в американском минфине, который ранее ввел санкции в отношении двух «дочек» «Роснефти», подчеркивали, что санкции могут быть отменены, если компания предпримет «конкретные, значимые и поддающиеся проверке действия».
В частности, представители американского минфина и администрации президента США говорили, что санкции будут сняты, когда «Роснефть» «прекратит вести бизнес с режимом Мадуро».