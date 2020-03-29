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"Роснефть" заявила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов

"Роснефть" заявила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов
ПАО "НК "Роснефть" объявила о прекращении работы в Венесуэле, все активы были выкуплены российским правительством.

"Сегодня (28 марта – ред.) "Роснефть" заключила соглашение c компанией, на 100% принадлежащей правительству Российской Федерации, о продаже долей и прекращении своего участия во всех проектах в Венесуэле, включая доли в добычных предприятиях Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, в нефтесервисных предприятиях и торговых операциях", – говорится в тексте пресс-релиза, выложенном на сайте корпорации.

Уточняется, что по итогам заключенного соглашения все активы и торговые операции ПАО "НК "Роснефть" в Венесуэле и/или связанные с Венесуэлой будут проданы, закрыты или ликвидированы.


подтвердили, что российское правительство действительно приобрело у "Роснефти" активы в Венесуэле.

"Правительство Российской Федерации приобрело у ПАО "НК "Роснефть" активы в Венесуэле. Владельцем стала компания, на 100% принадлежащая Российской Федерации", – указали собеседники.

Ранее радио Sputnik сообщало, что "Роснефть" начнет поставлять в Минск нефть с премией $5 за тонну.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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