Россия отреагировала на слухи об «американском следе» в пандемии коронавируса

Вадим Карасев

Фото: Софья Сандурская / Агентство «Москва»

Москва не располагает сведениями об «американском следе» в возникновении коронавируса и последовавшей пандемии. Об этом ТАСС сообщил источник в МИД России. Тем не менее вопросы к США у России есть.

«Давно с озабоченностью наблюдаем за военно-биологической деятельностью США, осуществляемой в непосредственной близости от наших границ, — сказал источник. — В соседних с нами странах Закавказья и Центральной Азии — а последние граничат и с Китаем — расположены биолаборатории, созданные на деньги Вашингтона и с участием командированных оттуда специалистов».

По словам собеседника агентства, что именно происходит в закрытых блоках, не знают даже местные власти, однако «хорошо известно», что эти разработки имеют отношение к Пентагону. «Их финансирование осуществляется именно из его бюджета», — сказал источник в МИД.

Что касается первого пациента с коронавирусом, то вряд ли уместно винить какую-то страну, считает он, и поэтому обвинительный тон комментариев Вашингтона в адрес Китая «вызывает откровенное недоумение», полагает собеседник агентства.

Ранее власти Китая заявили о конце эпидемии коронавируса в стране. Официальный представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн сообщил, что по состоянию на 28 марта число подтвержденных случаев заражения инфекцией по всей стране составило менее трех тысяч. Таким образом, распространение инфекции в Китае удалось остановить.