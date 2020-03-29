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Россияне начали массово скупать алкоголь

Россияне начали массово скупать алкогольФото: Pixabay

Представители нескольких поставщиков сообщили, что россияне начали массово скупать алкоголь. Об этом пишет газета «Ведомости».

Так, продажи виноторговой компании Alianta Group в марте увеличились в среднем на 20 процентов по сравнению с мартом прошлого года. Группа компаний Simple за этот месяц увеличила свои продажи на 10-20 процентов через винотеки SimpleWine. У компании «Ладога дистрибьюшен» продажи за последние семь дней выросли на 20-30 процентов по сравнению с первой неделей марта.

По информации оператора фискальных данных «Платформа ОФД», с 16 по 22 марта продажи алкоголя в Москве увеличились на 30 процентов, а по всей России — на 8 процентов по сравнению с тем же периодом 2019 года.

При этом средний чек на алкоголь в Москве увеличился на 7 процентов, до 385 рублей, а в России — на 3 процента, до 280 рублей.

На этой неделе поставщики алкоголя начали сообщать своим партнерам о повышении цен на импортную продукцию.

Ранее «Трезвая Россия» направила премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с предложением ввести ограничение на продажу алкоголя из-за пандемии коронавируса. Член общественной палаты Султан Хамзаев указал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала отказаться от спиртных напитков на период борьбы с инфекцией. Особый режим торговли он предложил ввести до 1 мая.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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