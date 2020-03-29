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Россиянка решила обработать купюры в микроволновке и лишилась 65 тысяч рублей

Россиянка решила обработать купюры в микроволновке и лишилась 65 тысяч рублейФото: prosto.robski / Instagram

Россиянка решила обработать 13 пятитысячных купюр от коронавируса и спалила их. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте prosto.robski.

На опубликованной фотографии запечатлены 65 тысяч рублей, лежащие на столе. Некоторые купюры имеют темные пятна, а некоторые и вовсе оказались прожжены.

«Ну, я была, скажем так, в легком шоке. Вы когда-нибудь дезинфицировали деньги в микроволновке? Я вот нет, но кое-кто — да. Так вот, как она сказала: "я уже так делала, дезинфекция от коронавируса, просто передержала в микроволновке"», — написала девушка.

Ранее в марте Роспотребнадзор со ссылкой на заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опубликовал рекомендацию, согласно которой при использовании наличных денег и после их использования необходимо мыть руки. Как утверждали в российском ведомстве, купюры могут стать каналом передачи инфекции.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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