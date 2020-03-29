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Российские подростки устроили вечеринку в ночном клубе на фоне коронавируса

Российские подростки устроили вечеринку в ночном клубе на фоне коронавирусаФото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Уфе подростки устроили вечеринку в ночном клубе, несмотря на запрет массовых сборищ из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МВД России.

В Башкирии в связи с коронавирусом с 26 марта действует режим повышенной готовности. В его рамках в республике приостанавливается работа ночных клубов, кинотеатров, театров и других подобных заведений. Рестораны, бары и кафе до 30 марта продолжают работу, однако на их территории не должно находиться больше 50 человек.

По данным правоохранительных органов, в заведении, где проходила вечеринка, находилось больше 50 человек. 11 из них оказались несовершеннолетними, их доставили в отделение полиции и вызвали родителей. Последние были оштрафованы на 500 рублей.

Согласно указу президента Владимира Путина, неделя с 30 марта по 5 апреля в России объявлена нерабочей с сохранением зарплаты. В Кремле подчеркнули, что речь не идет о каникулах или праздниках в классическом понимании. Полное прекращение деятельности ждет организации, чьи сотрудники не могут исполнять обязанности удаленно. Остальные должны продолжить работу в дистанционном формате. Также мера не распространяется на органы власти, банки, медицинские организации, экстренные службы и непрерывно работающие организации, а также СМИ.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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