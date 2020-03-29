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Российские военные доставили гумпомощь в город в провинции Алеппо

Российские военные доставили гумпомощь в город в провинции Алеппо
Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии привез гуманитарную помощь в город Дейр-эль-Джамаль на севере провинции Алеппо

Как рассказал журналистам глава администрации Мухаммед аль-Хазаль, в городе и окрестностях живут порядка 22 тысяч человек, и 90% из них находятся за чертой бедности.

"У многих на войне погибли близкие и кормильцы, многие работают в сельском хозяйстве и еле сводят концы с концами. Мы специально составили списки из наиболее нуждающихся, и эту помощь им будем выдавать по специальным талонам. Она очень важна для них", - сказал он.

Российские военные привезли 350 продуктовых наборов, в каждом пакете - мука, сахар, крупа, сгущенное молоко и чай. Кроме того, для местных жителей привезли три тонны традиционных сирийских лепешек, а также одеяла и пледы. В первую очередь помощь получили семьи погибших военных.


"У меня осталось пять детей. Мы пришли, чтобы получить эту помощь. Мы очень благодарны за нее", - сказала местная жительница Алия, чей муж погиб несколько лет назад в боях с боевиками.

"Я работаю в отделе образования администрации. У нас в семье 11 детей, а зарплата совсем небольшая. Поэтому эта помощь нам пришлась, конечно же, очень кстати", - рассказала другая местная жительница Аис Айладжин.

# В мире
По материалам: ria.ru

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