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Роструд разъяснил порядок перехода на электронные трудовые книжки

Роструд разъяснил порядок перехода на электронные трудовые книжки

Замглавы Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец в интервью «Российской газете» в воскресенье разъяснил порядок перехода на электронные трудовые книжки.

Чиновник предупредил, что после перехода на электронную трудовую книжку будет невозможно вернуться к варианту в бумажном виде, и посоветовал работодателям предупреждать об этом своих сотрудников заранее.

Шкловец объяснил, что в этом случае для согласившегося принять обратно трудовую книжку работодателя возникают риск признания его записи недействительной и необходимость изменения кадровых документов, корректировки отчетов в Пенсионном фонде. 

Замруководителя Роструда отметил, что правило не будет распространяться на тех, кто изначально отказался от электронной трудовой книжки. Работник, сразу выбравший ведение сведений о трудовой деятельности в бумажном виде, впоследствии может изменить свое решение и перейти к электронному формату.

Как сообщала ранее «Парламентская газета», переход на электронные трудовые книжки не является обязательным. Заявление об учёте трудовой биографии в «цифре» следует подать руководству до конца этого года. Если заявление не будет подано, трудовая книжка останется бумажной.

Вместе с тем с 2021 года всем новым сотрудникам планируется оформлять только электронные трудовые книжки.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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